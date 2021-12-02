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https://ria.ru/20211202/vystavka-1762055999.html
Выставка, посвященная битве за Москву в 1941 году, откроется в Минске
Выставка, посвященная битве за Москву в 1941 году, откроется в Минске - РИА Новости, 03.12.2021
Выставка, посвященная битве за Москву в 1941 году, откроется в Минске
Выставка, посвященная битве за Москву в 1941 году, откроется в пятницу в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны при поддержке... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-02T16:32
2021-12-03T16:41
союзное государство
белоруссия
минск
москва
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Выставка, посвященная битве за Москву в 1941 году, откроется в пятницу в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны при поддержке постоянного комитета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."У нас завтра знаковое событие: в ответ на наше обращение мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по организации экспозиции, посвященной 80-й годовщине разгрома немцев под Москвой. Завтра в музее Великой Отечественной войны в Минске… будет представлена эта экспозиция, которую создали сотрудники музея обороны Москвы и сотрудники белорусского музея", - сказал Мезенцев.Как ожидается, выставку откроет спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. При этом, продолжил госсекретарь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила организаторам выставки особое приветствие, в котором подчеркнула уникальное значение белорусско-российского взаимодействия и "единой позиции в защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, в защиту памяти о подвиге солдат Великой Победы". На открытие выставки приглашены ученые, суворовцы, слушатели Военной академии, представители силовых структур."Мы хотим говорить о том, как мы должны сегодня соответствовать тому нравственному подвигу нашими поступками, делами, нашими заботами, о том, что было тогда и что совершил советский народ", - добавил Мезенцев.По информации минского музея, экспозиция "Битва за Москву. Бессмертие подвига" продлится до 30 января 2022 года. На выставке представлены около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства из фондов Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы. Фотодокументальные материалы расскажут о подготовке и проведении уникального парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и министерства культуры Белоруссии.
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белоруссия, минск, москва, великая отечественная война (1941-1945), россия
16:32 02.12.2021 (обновлено: 16:41 03.12.2021)
 

Выставка, посвященная битве за Москву в 1941 году, откроется в Минске

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБитва за Москву. 7 января 1941 года
Битва за Москву. 7 января 1941 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Выставка, посвященная битве за Москву в 1941 году, откроется в пятницу в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны при поддержке постоянного комитета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"У нас завтра знаковое событие: в ответ на наше обращение мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по организации экспозиции, посвященной 80-й годовщине разгрома немцев под Москвой. Завтра в музее Великой Отечественной войны в Минске… будет представлена эта экспозиция, которую создали сотрудники музея обороны Москвы и сотрудники белорусского музея", - сказал Мезенцев.
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Как ожидается, выставку откроет спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. При этом, продолжил госсекретарь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила организаторам выставки особое приветствие, в котором подчеркнула уникальное значение белорусско-российского взаимодействия и "единой позиции в защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, в защиту памяти о подвиге солдат Великой Победы". На открытие выставки приглашены ученые, суворовцы, слушатели Военной академии, представители силовых структур.
"Мы хотим говорить о том, как мы должны сегодня соответствовать тому нравственному подвигу нашими поступками, делами, нашими заботами, о том, что было тогда и что совершил советский народ", - добавил Мезенцев.
По информации минского музея, экспозиция "Битва за Москву. Бессмертие подвига" продлится до 30 января 2022 года. На выставке представлены около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства из фондов Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы. Фотодокументальные материалы расскажут о подготовке и проведении уникального парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и министерства культуры Белоруссии.
 
Союзное государствоБелоруссияМинскМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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