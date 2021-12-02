https://ria.ru/20211202/vybory-1761862395.html

Выборы президента в Польше были сфальсифицированы, заявил Лукашенко

Выборы президента в Польше были сфальсифицированы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2021

Выборы президента в Польше были сфальсифицированы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что итоги президентских выборов в Польше, которые состоялись в прошлом году, были... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:28

2021-12-02T16:28

2021-12-02T17:06

в мире

польша

выборы

белоруссия

дональд туск

александр лукашенко

анджей дуда

рафал тшасковски

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg

МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что итоги президентских выборов в Польше, которые состоялись в прошлом году, были сфальсифицированы."(В Польше – ред.) мощная оппозиция, сейчас Дональд Туск туда попал, в Гражданскую платформу. Это ПиС, Право и Справедливость. У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда, троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем", - сказал он.По словам Лукашенко, когда оппозиция вышла на улицы, "американцы топнули – стоп, пусть побудут, следующие вы". "Польша находится под внешним управлением еще похлеще, чем Украина, только они не "пылят", они делают это тихо, спокойно. Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Белоруссией. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват", - отметил белорусский лидер.Он считает, что "с приходом Туска, а это сильный политик, они там грохнутся". "Там есть с кем разговаривать, там будет с кем разговаривать, поляки непростой народ - они заставят любого политика делать то, что им выгодно. Это люди, которые в отличие от русских и белорусов, умеют считать копейку", - сказал Лукашенко.Президентские выборы в Польше состоялись в прошлом году. Победу одержал глава Польши Анджей Дуда с небольшим перевесом, вторым стал представитель оппозиции Рафал Тшасковский. Оппозиция требовала признать результаты выборов президента недействительными. Протесты касались, в частности, привлечения государственных финансов и общественного телевидения в избирательную кампанию Дуды.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761861987.html

https://ria.ru/20211202/oppozitsiya-1761833109.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, выборы, белоруссия, дональд туск, александр лукашенко, анджей дуда, рафал тшасковски