16:28 02.12.2021 (обновлено: 17:06 02.12.2021)
Выборы президента в Польше были сфальсифицированы, заявил Лукашенко
Лукашенко: итоги президентских выборов в Польше были сфальсифицированы
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что итоги президентских выборов в Польше, которые состоялись в прошлом году, были сфальсифицированы.
"Вы же знаете, как победил Дуда? Он не набрал 50% голосов, ему накрутили", - сказал он. Отвечая на вопрос, сфальсифицированы ли были выборы, Лукашенко сказал: "Абсолютно".
"(В Польше – ред.) мощная оппозиция, сейчас Дональд Туск туда попал, в Гражданскую платформу. Это ПиС, Право и Справедливость. У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда, троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем", - сказал он.
По словам Лукашенко, когда оппозиция вышла на улицы, "американцы топнули – стоп, пусть побудут, следующие вы". "Польша находится под внешним управлением еще похлеще, чем Украина, только они не "пылят", они делают это тихо, спокойно. Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Белоруссией. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват", - отметил белорусский лидер.
Он считает, что "с приходом Туска, а это сильный политик, они там грохнутся". "Там есть с кем разговаривать, там будет с кем разговаривать, поляки непростой народ - они заставят любого политика делать то, что им выгодно. Это люди, которые в отличие от русских и белорусов, умеют считать копейку", - сказал Лукашенко.
Президентские выборы в Польше состоялись в прошлом году. Победу одержал глава Польши Анджей Дуда с небольшим перевесом, вторым стал представитель оппозиции Рафал Тшасковский. Оппозиция требовала признать результаты выборов президента недействительными. Протесты касались, в частности, привлечения государственных финансов и общественного телевидения в избирательную кампанию Дуды.