Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/vybory-1761750496.html
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:02
2021-12-02T10:21
в мире
белоруссия
александр лукашенко
цик белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761428680_77:0:1611:863_1920x0_80_0_0_18a936c2fdd5e4733c25b82e6276d7b5.jpg
МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции.В республике готовят проект поправок к основному закону, референдум по этому вопросу состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед ним будет еще публичное обсуждение.При этом он усомнился в возможности того, что президентские выборы состоятся уже следующим летом. "Нет. Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно, — четыре", — напомнил белорусский лидер.В целом он сказал, что после принятия на референдуме обновленной Конституции должны будут состояться выборы всех органов власти, включая Всебелорусское народное собрание, конституционный статус которого планируется закрепить в новом основном законе страны.Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, следующие выборы президента должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.
https://ria.ru/20211202/konstitutsiya-1761745563.html
https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761686748.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761428680_261:0:1428:876_1920x0_80_0_0_f2f8d85f95f18f4f1dd6916eedb25bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, цик белоруссии
09:02 02.12.2021 (обновлено: 10:21 02.12.2021)
 
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству "Россия сегодня"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции.
В республике готовят проект поправок к основному закону, референдум по этому вопросу состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед ним будет еще публичное обсуждение.

"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы. <…> На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов", — сказал Лукашенко.

При этом он усомнился в возможности того, что президентские выборы состоятся уже следующим летом. "Нет. Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно, — четыре", — напомнил белорусский лидер.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
07:07
Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии
В целом он сказал, что после принятия на референдуме обновленной Конституции должны будут состояться выборы всех органов власти, включая Всебелорусское народное собрание, конституционный статус которого планируется закрепить в новом основном законе страны.
Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, следующие выборы президента должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.
Сохранены и готовы к использованию – Лукашенко о площадках для ядерных ракет в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 17:24
Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЦИК Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединили в одну компанию
11:02Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19
10:59Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России
10:58На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой
10:56Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко
10:54В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов
10:51Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США
10:50Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
10:50Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
10:48Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы
10:43Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток
10:40На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП
10:36Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
10:36Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд
10:30Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
10:26В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
10:24РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
10:22Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ
10:19Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО
10:18Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии
Лента новостейМолния
ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединили в одну компаниюЭксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о РоссииНа Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбойМинск может нарастить численность армии, заявил ЛукашенкоВ Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил АксеновУкраинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций СШАЛукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные ученияЛебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские судыИз аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсыСамая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во ВладивостокНа "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧППострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублейИстязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет судСуд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата СамсоноваВ Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в РоссииРКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисамиВласти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦОсужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДОЭксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии