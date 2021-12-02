https://ria.ru/20211202/vybory-1761750496.html

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:02

2021-12-02T09:02

2021-12-02T10:21

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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции.В республике готовят проект поправок к основному закону, референдум по этому вопросу состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед ним будет еще публичное обсуждение.При этом он усомнился в возможности того, что президентские выборы состоятся уже следующим летом. "Нет. Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно, — четыре", — напомнил белорусский лидер.В целом он сказал, что после принятия на референдуме обновленной Конституции должны будут состояться выборы всех органов власти, включая Всебелорусское народное собрание, конституционный статус которого планируется закрепить в новом основном законе страны.Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, следующие выборы президента должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

https://ria.ru/20211202/konstitutsiya-1761745563.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, цик белоруссии