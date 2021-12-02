09:02 02.12.2021 (обновлено: 10:21 02.12.2021)
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству "Россия сегодня"
МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции.
В республике готовят проект поправок к основному закону, референдум по этому вопросу состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед ним будет еще публичное обсуждение.
"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы. <…> На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов", — сказал Лукашенко.
При этом он усомнился в возможности того, что президентские выборы состоятся уже следующим летом. "Нет. Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно, — четыре", — напомнил белорусский лидер.
В целом он сказал, что после принятия на референдуме обновленной Конституции должны будут состояться выборы всех органов власти, включая Всебелорусское народное собрание, конституционный статус которого планируется закрепить в новом основном законе страны.
Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, следующие выборы президента должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.