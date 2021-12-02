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Водохранилища Крыма накопили втрое больше воды, чем в 2020 году
Водохранилища Крыма накопили втрое больше воды, чем в 2020 году - РИА Новости, 02.12.2021
Водохранилища Крыма накопили втрое больше воды, чем в 2020 году
Запас крымских водохранилищ к началу зимы составил почти 106 миллионов кубометров — втрое больше показателя прошлого года, сообщил гидрометцентр полуострова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T07:11
2021-12-02T07:11
2021-12-02T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Запас крымских водохранилищ к началу зимы составил почти 106 миллионов кубометров — втрое больше показателя прошлого года, сообщил гидрометцентр полуострова.После продолжительной засухи 2019-2020 годов суммарный запас воды во всех водохранилищах Крыма к началу зимы в 2020 году составлял 36,67 миллиона кубометров, напомнили в гидрометцентре Крыма.В ноябре 2021 года в бассейнах большинства рек выпали осадки, которые носили локальный характер. По сведениям горных метеостанций, количество осадков в районе метеостанции Ай-Петри составило 77 процентов от нормы, в районе метеостанции Ангарский Перевал — 64 процентов от нормы ноября.Благодаря выпадению существенных осадков в бассейнах основных рек средние расходы воды оказались несколько выше октябрьских.В июле вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года, чему способствовали осадки, разработка артезианских источников и ремонт водопроводных сетей.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20211124/voda-1760449317.html
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общество, украина, республика крым, симферополь, марат хуснуллин, россия
07:11 02.12.2021 (обновлено: 07:15 02.12.2021)
Водохранилища Крыма накопили втрое больше воды, чем в 2020 году
Гидрометцентр Крыма: водохранилища к зиме накопили втрое больше воды, чем в 2020 году