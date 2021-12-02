https://ria.ru/20211202/vklady-1761713938.html

Ставки на максимуме: как выгодно положить деньги в банк

Ставки на максимуме: как выгодно положить деньги в банк - РИА Новости, 02.12.2021

Ставки на максимуме: как выгодно положить деньги в банк

После повышения ключевой ставки увеличилась доходность вкладов. Уже сейчас многие банки предлагают до девяти процентов годовых. Как с наибольшей выгодой... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:12

экономика

центральный банк рф (цб рф)

вклады

ключевая ставка

депозиты

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. После повышения ключевой ставки увеличилась доходность вкладов. Уже сейчас многие банки предлагают до девяти процентов годовых. Как с наибольшей выгодой разместить средства и чего ждать в начале 2022-го — в материале РИА Новости.Обновила рекордВо второй декаде ноября средняя максимальная доходность по рублевым депозитам десяти банков, наиболее популярных у вкладчиков, достигла 7,16 процента. Это максимум c июня 2019-го: тогда было 7,27 при инфляции 4,7.Однако сохранить сбережения на банковском депозите все же можно.Один из способов — "лестница" вкладов. В условиях волатильности эта стратегия особенно эффективна. Раз в три-шесть месяцев надо открывать новый депозит под самый выгодный процент."Вероятность того, что ставка достигнет пика в конце этого или начале следующего года, довольно высока. Поэтому лучше выбирать депозиты сроком на один месяц или квартал. С одной стороны, у них хороший рыночный процент, с другой — они позволяют не упускать новые возможности", — рекомендует Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.Выше рынкаПо данным сервиса "Выберу.ру", по срочным вкладам ставка варьируется от 6,8 до девяти процентов. Доходность накопительных счетов побольше — от семи до десяти. К тому же к концу года традиционно появляются новогодние спецпредложения.Так, например, МКБ увеличил максимальный процент по депозитам "МКБ. Преимущество" и "МКБ. Практичный" до девяти. Первый вклад могут открыть зарегистрированные пользователи платформы "Финуслуги" Московской биржи на период до 370 дней на сумму от десяти тысяч до трех миллионов рублей.Максимальная ставка по второму варианту сохраняется первые 100 дней. Сумма — от 50 тысяч до 20 миллионов. Срок — 300 дней, в течение первых 90 можно пополнять. Выплата процентов — в конце.В РГС ("Росгоссстрах") Банке предлагают сберегательные продукты под 8,8 процента ("Дорога к цели"), 8,6 ("Подушка безопасности"), 8,5 ("Двойная выгода"), 8,1 ("Отличный старт"), 7,7 ("Главная дорога").В Банке "Фридом Финанс" до 15 января можно открыть сезонный вариант "Зимняя сказка". Минимальная сумма — 50 тысяч, на 360 дней под 8,2 процента. Та же ставка действует в рамках акции "Время сохранять" (в другое время — восемь). Начисление и выплата — в конце срока, но пополнение и расходные операции не предусмотрены.Депозиты с девятью процентами есть у Экспобанка и Кредит Европа Банка.С капитализацией или безДоходность — не единственный показатель, на который стоит ориентироваться. Зачастую важнее условия размещения. Депозит с более низкой ставкой, но с капитализацией процентов может быть выгодней."Как правило, для таких вкладов банки устанавливают длинные сроки: от года до трех лет. Чтобы не переплачивать за привлеченные деньги, либо вовсе не разрешают пополнять депозит, либо ограничивают число прибавок", — поясняет Ирина Андриевская, эксперт сервиса "Выберу.ру".Также обратите внимание на периодичность капитализации. Чем чаще, тем лучше.Имеет смысл учесть и другие параметры: разрешается ли пополнять вклад, какие сроки выплаты процентов. Также отслеживайте окончание действия вклада. Если забыть, депозит может пролонгироваться автоматически, но уже с менее выгодными условиями.Судя по сигналам ЦБ, в декабре ключевую ставку опять увеличат, не исключено, что сразу до 8,5 процента. Финансовую политику не будут корректировать как минимум до конца первого квартала. А если дольше — средняя доходность депозитов подрастет до 9-9,5 процента.

https://ria.ru/20211130/stavka-1761437515.html

https://ria.ru/20211130/sberbank-1761392147.html

https://ria.ru/20211130/depozity-1761416193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), вклады, ключевая ставка, депозиты