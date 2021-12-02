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Ставки на максимуме: как выгодно положить деньги в банк
Ставки на максимуме: как выгодно положить деньги в банк - РИА Новости, 02.12.2021
Ставки на максимуме: как выгодно положить деньги в банк
После повышения ключевой ставки увеличилась доходность вкладов. Уже сейчас многие банки предлагают до девяти процентов годовых. Как с наибольшей выгодой... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:00
2021-12-02T08:12
экономика
центральный банк рф (цб рф)
вклады
ключевая ставка
депозиты
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. После повышения ключевой ставки увеличилась доходность вкладов. Уже сейчас многие банки предлагают до девяти процентов годовых. Как с наибольшей выгодой разместить средства и чего ждать в начале 2022-го — в материале РИА Новости.Обновила рекордВо второй декаде ноября средняя максимальная доходность по рублевым депозитам десяти банков, наиболее популярных у вкладчиков, достигла 7,16 процента. Это максимум c июня 2019-го: тогда было 7,27 при инфляции 4,7.Однако сохранить сбережения на банковском депозите все же можно.Один из способов — "лестница" вкладов. В условиях волатильности эта стратегия особенно эффективна. Раз в три-шесть месяцев надо открывать новый депозит под самый выгодный процент."Вероятность того, что ставка достигнет пика в конце этого или начале следующего года, довольно высока. Поэтому лучше выбирать депозиты сроком на один месяц или квартал. С одной стороны, у них хороший рыночный процент, с другой — они позволяют не упускать новые возможности", — рекомендует Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.Выше рынкаПо данным сервиса "Выберу.ру", по срочным вкладам ставка варьируется от 6,8 до девяти процентов. Доходность накопительных счетов побольше — от семи до десяти. К тому же к концу года традиционно появляются новогодние спецпредложения.Так, например, МКБ увеличил максимальный процент по депозитам "МКБ. Преимущество" и "МКБ. Практичный" до девяти. Первый вклад могут открыть зарегистрированные пользователи платформы "Финуслуги" Московской биржи на период до 370 дней на сумму от десяти тысяч до трех миллионов рублей.Максимальная ставка по второму варианту сохраняется первые 100 дней. Сумма — от 50 тысяч до 20 миллионов. Срок — 300 дней, в течение первых 90 можно пополнять. Выплата процентов — в конце.В РГС ("Росгоссстрах") Банке предлагают сберегательные продукты под 8,8 процента ("Дорога к цели"), 8,6 ("Подушка безопасности"), 8,5 ("Двойная выгода"), 8,1 ("Отличный старт"), 7,7 ("Главная дорога").В Банке "Фридом Финанс" до 15 января можно открыть сезонный вариант "Зимняя сказка". Минимальная сумма — 50 тысяч, на 360 дней под 8,2 процента. Та же ставка действует в рамках акции "Время сохранять" (в другое время — восемь). Начисление и выплата — в конце срока, но пополнение и расходные операции не предусмотрены.Депозиты с девятью процентами есть у Экспобанка и Кредит Европа Банка.С капитализацией или безДоходность — не единственный показатель, на который стоит ориентироваться. Зачастую важнее условия размещения. Депозит с более низкой ставкой, но с капитализацией процентов может быть выгодней."Как правило, для таких вкладов банки устанавливают длинные сроки: от года до трех лет. Чтобы не переплачивать за привлеченные деньги, либо вовсе не разрешают пополнять депозит, либо ограничивают число прибавок", — поясняет Ирина Андриевская, эксперт сервиса "Выберу.ру".Также обратите внимание на периодичность капитализации. Чем чаще, тем лучше.Имеет смысл учесть и другие параметры: разрешается ли пополнять вклад, какие сроки выплаты процентов. Также отслеживайте окончание действия вклада. Если забыть, депозит может пролонгироваться автоматически, но уже с менее выгодными условиями.Судя по сигналам ЦБ, в декабре ключевую ставку опять увеличат, не исключено, что сразу до 8,5 процента. Финансовую политику не будут корректировать как минимум до конца первого квартала. А если дольше — средняя доходность депозитов подрастет до 9-9,5 процента.
https://ria.ru/20211130/stavka-1761437515.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), вклады, ключевая ставка, депозиты
08:00 02.12.2021 (обновлено: 08:12 02.12.2021)
 

Ставки на максимуме: как выгодно положить деньги в банк

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. После повышения ключевой ставки увеличилась доходность вкладов. Уже сейчас многие банки предлагают до девяти процентов годовых. Как с наибольшей выгодой разместить средства и чего ждать в начале 2022-го — в материале РИА Новости.

Обновила рекорд

Во второй декаде ноября средняя максимальная доходность по рублевым депозитам десяти банков, наиболее популярных у вкладчиков, достигла 7,16 процента. Это максимум c июня 2019-го: тогда было 7,27 при инфляции 4,7.

Сейчас инфляция 8,1 в годовом выражении, в два раза больше целевого показателя. Ключевая ставка ЦБ при этом — 7,5 процента. Таким образом, деньги все же обесцениваются. По всем прогнозам, пик еще впереди, и в первом квартале 2022-го ситуация не изменится.

Однако сохранить сбережения на банковском депозите все же можно.
Один из способов — "лестница" вкладов. В условиях волатильности эта стратегия особенно эффективна. Раз в три-шесть месяцев надо открывать новый депозит под самый выгодный процент.
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Эксперты советуют обратить внимание и на краткосрочные вклады — от 30 до 91 дня. Получив доход по текущим ставкам, можно уже в конце первого квартала "перевложиться" с большей выгодой. Время длинных депозитов еще не настало.

"Вероятность того, что ставка достигнет пика в конце этого или начале следующего года, довольно высока. Поэтому лучше выбирать депозиты сроком на один месяц или квартал. С одной стороны, у них хороший рыночный процент, с другой — они позволяют не упускать новые возможности", — рекомендует Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Выше рынка

По данным сервиса "Выберу.ру", по срочным вкладам ставка варьируется от 6,8 до девяти процентов. Доходность накопительных счетов побольше — от семи до десяти. К тому же к концу года традиционно появляются новогодние спецпредложения.
Так, например, МКБ увеличил максимальный процент по депозитам "МКБ. Преимущество" и "МКБ. Практичный" до девяти. Первый вклад могут открыть зарегистрированные пользователи платформы "Финуслуги" Московской биржи на период до 370 дней на сумму от десяти тысяч до трех миллионов рублей.
Максимальная ставка по второму варианту сохраняется первые 100 дней. Сумма — от 50 тысяч до 20 миллионов. Срок — 300 дней, в течение первых 90 можно пополнять. Выплата процентов — в конце.
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В РГС ("Росгоссстрах") Банке предлагают сберегательные продукты под 8,8 процента ("Дорога к цели"), 8,6 ("Подушка безопасности"), 8,5 ("Двойная выгода"), 8,1 ("Отличный старт"), 7,7 ("Главная дорога").
В Банке "Фридом Финанс" до 15 января можно открыть сезонный вариант "Зимняя сказка". Минимальная сумма — 50 тысяч, на 360 дней под 8,2 процента. Та же ставка действует в рамках акции "Время сохранять" (в другое время — восемь). Начисление и выплата — в конце срока, но пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Депозиты с девятью процентами есть у Экспобанка и Кредит Европа Банка.

С капитализацией или без

Доходность — не единственный показатель, на который стоит ориентироваться. Зачастую важнее условия размещения. Депозит с более низкой ставкой, но с капитализацией процентов может быть выгодней.
"Как правило, для таких вкладов банки устанавливают длинные сроки: от года до трех лет. Чтобы не переплачивать за привлеченные деньги, либо вовсе не разрешают пополнять депозит, либо ограничивают число прибавок", — поясняет Ирина Андриевская, эксперт сервиса "Выберу.ру".
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Также обратите внимание на периодичность капитализации. Чем чаще, тем лучше.

"Сравним доходность по вкладу под 8,25% с капитализацией процентов и под 8,5% без нее. Если положить на оба варианта по миллиону рублей на год, в первом случае получим 85 692 рубля дохода, а во втором — 85 тысяч. То есть при небольшом разрыве в ставках капитализация делает депозит выгоднее", — приводит пример Юлия Лищенко, руководитель направления банковского контента "Банки.ру".

Имеет смысл учесть и другие параметры: разрешается ли пополнять вклад, какие сроки выплаты процентов. Также отслеживайте окончание действия вклада. Если забыть, депозит может пролонгироваться автоматически, но уже с менее выгодными условиями.
Судя по сигналам ЦБ, в декабре ключевую ставку опять увеличат, не исключено, что сразу до 8,5 процента. Финансовую политику не будут корректировать как минимум до конца первого квартала. А если дольше — средняя доходность депозитов подрастет до 9-9,5 процента.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВкладыКлючевая ставкаДепозиты
 
 
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