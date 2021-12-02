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Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T03:07
2021-12-02T03:07
2021-12-02T03:08
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, пока не нужно поднимать вопрос о единой валюте. "Слушайте, к единой валюте надо прийти step by step", - отметил президент Белоруссии.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия
03:07 02.12.2021 (обновлено: 03:08 02.12.2021)
Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
Президент Белоруссии Лукашенко: Москва и Минск пока не подошли к созданию единой валюты