https://ria.ru/20211202/valyuta-1761741942.html

Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты

Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты

Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T03:07

2021-12-02T03:07

2021-12-02T03:08

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минск

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, пока не нужно поднимать вопрос о единой валюте. "Слушайте, к единой валюте надо прийти step by step", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20211201/krym-1761691469.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия