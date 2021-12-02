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Наука
https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761744533.html
Гинцбург рассказал, какие вакцины можно использовать одновременно
Гинцбург рассказал, какие вакцины можно использовать одновременно - РИА Новости, 02.12.2021
Гинцбург рассказал, какие вакцины можно использовать одновременно
"Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T06:11
2021-12-02T09:09
наука
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье
александр гинцбург
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 из линейки "Спутник".Как указывал Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В конце ноября Владимир Путин сначала ревакцинировался "Спутником Лайт", а через несколько дней сделал прививку назальной вакциной. По словам президента, никаких неприятных ощущений после этого у него не было.
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", денис логунов, вакцина "спутник лайт"
06:11 02.12.2021 (обновлено: 09:09 02.12.2021)
 
Гинцбург рассказал, какие вакцины можно использовать одновременно

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: "Спутник Лайт" и назальную вакцину можно применять вместе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке флакон с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский работник держит в руке флакон с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вреда для организма от этого нет", — добавил он.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 из линейки "Спутник".
Как указывал Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
В конце ноября Владимир Путин сначала ревакцинировался "Спутником Лайт", а через несколько дней сделал прививку назальной вакциной. По словам президента, никаких неприятных ощущений после этого у него не было.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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НаукаОбществоМоскваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровьеАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Денис ЛогуновВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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