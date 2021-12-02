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В офисе Зеленского заявили об успешном срыве госпереворота на Украине
В офисе Зеленского заявили об успешном срыве госпереворота на Украине - РИА Новости, 02.12.2021
В офисе Зеленского заявили об успешном срыве госпереворота на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением сорвал готовящийся 1 декабря госпереворот, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:25
2021-12-02T18:25
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация на украине
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КИЕВ 2 декабря – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением сорвал готовящийся 1 декабря госпереворот, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране."Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот – ред.), политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности "отставников", хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - цитирует Подоляка интернет-издание LIGA.net.По словам Подоляка, после того как Зеленский объявил о том, что 1 декабря в стране готовится госпереворот, появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанным с ними политикам и организациям, а также к возможным агрессивным шагам с российской стороны. Более того, по его мнению, стали очевидны интересы старых политических и экономических деятелей, пытающихся сделать ставку на протесты, так как им важно сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический.Кроме того, по словам Подоляка, есть серьезное внимание западных политиков и дипломатов к ситуации на Украине. "Все это не могло не сказаться на том, какие организации и политики присутствовали вчера (1 декабря – ред.) на улице (на митинге у офиса президента – ред.), сколько там вообще было людей, и чем закончилась эта акция", - отметил Подоляк.В среду в центре Киева прошел митинг недовольных политикой действующих властей страны, в нем принимали участие несколько тысяч человек. Участники провели митинг у офиса президента и отправились шествием по правительственному кварталу.
https://ria.ru/20211129/ukraina-1761348886.html
https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html
https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине
18:25 02.12.2021
 
В офисе Зеленского заявили об успешном срыве госпереворота на Украине

Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил об успешном срыве госпереворота

© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Fotolia / Lev
Читать ria.ru в
КИЕВ 2 декабря – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением сорвал готовящийся 1 декабря госпереворот, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране.
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"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот – ред.), политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности "отставников", хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - цитирует Подоляка интернет-издание LIGA.net.
По словам Подоляка, после того как Зеленский объявил о том, что 1 декабря в стране готовится госпереворот, появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанным с ними политикам и организациям, а также к возможным агрессивным шагам с российской стороны. Более того, по его мнению, стали очевидны интересы старых политических и экономических деятелей, пытающихся сделать ставку на протесты, так как им важно сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический.
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Кроме того, по словам Подоляка, есть серьезное внимание западных политиков и дипломатов к ситуации на Украине. "Все это не могло не сказаться на том, какие организации и политики присутствовали вчера (1 декабря – ред.) на улице (на митинге у офиса президента – ред.), сколько там вообще было людей, и чем закончилась эта акция", - отметил Подоляк.
В среду в центре Киева прошел митинг недовольных политикой действующих властей страны, в нем принимали участие несколько тысяч человек. Участники провели митинг у офиса президента и отправились шествием по правительственному кварталу.
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