14:16 02.12.2021 (обновлено: 14:18 02.12.2021)
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года
КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года, такое решение поддержали 317 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе.
"Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2022 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте документа.
Автор документа, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин, выступая в Раде отметил, что "продление действия этого закона является важным сигналом, в том числе и для наших западных партнёров, о том, что переговорный процесс, результатом которого является политическое урегулирование, является принципиальной позицией президента, парламента и всего общества".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го парламент продлил его ещё на год. Верховная рада продлений раз продлевала документ в прошлом году до 31 декабря 2021 года.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.