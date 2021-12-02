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Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:50
2021-12-02T17:10
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
россия
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с Украиной.Ранее в Минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних европейских стран и Киева. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" Минск."Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — сказал Лукашенко.По его словам, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев"."Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", — заявил он. Он подчеркнул, что для этого все готово.Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре принадлежит России, заявил, что Киев в случае признания Минском присоединения полуострова "будет действовать по полной программе".Ранее белорусский лидер заявил о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761578119.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, россия
10:50 02.12.2021 (обновлено: 17:10 02.12.2021)
 
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о совместных с Россией учениях у украинской границы

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с Украиной.
Ранее в Минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних европейских стран и Киева. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" Минск.
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"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — сказал Лукашенко.
По его словам, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев".
"Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", — заявил он.
Он подчеркнул, что для этого все готово.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре принадлежит России, заявил, что Киев в случае признания Минском присоединения полуострова "будет действовать по полной программе".
Ранее белорусский лидер заявил о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
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В миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииРоссия
 
 
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