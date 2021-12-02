https://ria.ru/20211202/ucheniya-1761766029.html
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:50
2021-12-02T10:50
2021-12-02T17:10
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761585503_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_5eefe52076ccbf3449a0d4333a8a888f.jpg
МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с Украиной.Ранее в Минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних европейских стран и Киева. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" Минск."Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — сказал Лукашенко.По его словам, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев"."Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", — заявил он. Он подчеркнул, что для этого все готово.Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре принадлежит России, заявил, что Киев в случае признания Минском присоединения полуострова "будет действовать по полной программе".Ранее белорусский лидер заявил о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761578119.html
https://ria.ru/20211118/integratsiya-1759685242.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761585503_163:101:2759:2048_1920x0_80_0_0_803f03190526e12635c33dc0ff31e474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, россия
10:50 02.12.2021 (обновлено: 17:10 02.12.2021)
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о совместных с Россией учениях у украинской границы
МИНСК, 2 дек — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с Украиной
.
Ранее в Минобороны Белоруссии
отмечали военную активность со стороны соседних европейских стран и Киева. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" Минск.
"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — сказал Лукашенко.
По его словам, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев".
"Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", — заявил он.
Он подчеркнул, что для этого все готово.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре принадлежит России, заявил, что Киев в случае признания Минском присоединения полуострова "будет действовать по полной программе".
Ранее белорусский лидер заявил о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным.