https://ria.ru/20211202/ucheniya-1761766029.html

Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения

Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:50

2021-12-02T10:50

2021-12-02T17:10

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

министерство обороны белоруссии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761585503_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_5eefe52076ccbf3449a0d4333a8a888f.jpg

МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с Украиной.Ранее в Минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних европейских стран и Киева. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" Минск."Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — сказал Лукашенко.По его словам, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев"."Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", — заявил он. Он подчеркнул, что для этого все готово.Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре принадлежит России, заявил, что Киев в случае признания Минском присоединения полуострова "будет действовать по полной программе".Ранее белорусский лидер заявил о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761578119.html

https://ria.ru/20211118/integratsiya-1759685242.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, россия