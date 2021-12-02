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Источник рассказал подробности об ученике, умершем на экзамене в Люберцах
Источник рассказал подробности об ученике, умершем на экзамене в Люберцах - РИА Новости, 02.12.2021
Источник рассказал подробности об ученике, умершем на экзамене в Люберцах
Мама ученика 11-го класса, который скончался в подмосковных Люберцах во время написания итогового сочинения, забрала его из больницы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:50
2021-12-02T11:50
2021-12-02T11:50
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мама ученика 11-го класса, который скончался в подмосковных Люберцах во время написания итогового сочинения, забрала его из больницы, сообщил РИА Новости источник в сфере городского образования.Ранее стало известно, что 1 декабря ученик одиннадцатого класса одной из школ в подмосковных Люберцах скончался в аудитории во время написания итогового сочинения, медики подозревают отрыв тромба."Перед экзаменом мальчик лежал в больнице, мама под расписку забрала его на время экзамена. Мальчик сдавал (работу – ред.) в аудитории для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья – ред.)", - сказал собеседник агентства, добавив, что ослабленные дети экзамен сдают в другой аудитории и им выделяется на этом больше времени.Он добавил, что старшеклассник был учеником лицея, который находится на улице Попова в Люберцах.
https://ria.ru/20201204/podrostok-1587671774.html
люберцы
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происшествия, люберцы
Источник рассказал подробности об ученике, умершем на экзамене в Люберцах
Источник: ученика, умершего на экзамене в Люберцах, мама забрала из больницы под расписку