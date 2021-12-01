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Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник - РИА Новости, 01.12.2021
Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
Ученик одиннадцатого класса в подмосковных Люберцах умер во время итогового сочинения, сообщил РИА Новости источник в сфере городского образования. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T23:00
2021-12-01T23:00
2021-12-01T23:17
происшествия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ученик одиннадцатого класса в подмосковных Люберцах умер во время итогового сочинения, сообщил РИА Новости источник в сфере городского образования."Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что трагедия произошла в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов.На месте работали сотрудники Следственного комитета.
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происшествия, люберцы, россия
23:00 01.12.2021 (обновлено: 23:17 01.12.2021)
Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
Источник: старшеклассник умер в одной из школ в Люберцах на итоговом сочинении