https://ria.ru/20211202/twitter-1761833341.html

Twitter сообщил об удалении более 60 аккаунтов, "связанных с Россией"

Twitter сообщил об удалении более 60 аккаунтов, "связанных с Россией" - РИА Новости, 02.12.2021

Twitter сообщил об удалении более 60 аккаунтов, "связанных с Россией"

Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении свыше 60 якобы связанных с Россией аккаунтов. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:06

2021-12-02T15:06

2021-12-02T15:06

в мире

twitter

венесуэла

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россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении свыше 60 якобы связанных с Россией аккаунтов.Всего сервис сообщил в четверг об удалении за "информационные операции" 3465 аккаунтов, которые он связывает с шестью странами. Среди удаленных аккаунтов более двух тысяч якобы связаны с КНР, 276 - с Мексикой, более 270 - с Венесуэлой, 418 - с Угандой, 268 - с Танзанией.Twitter сообщил, что среди якобы связанных с Россией - 16 аккаунтов, "пытавшихся провести информационную операцию в Центральноафриканской Республике", еще 50 - "нападавших на гражданское правительство Ливии и его сторонников и выражавших значительную поддержку российской геополитической позиции в Ливии и Сирии".Никаких доказательств "связи" этих аккаунтов с Россией сервис не предоставил.

https://ria.ru/20211202/twitter-1761772638.html

венесуэла

ливия

россия

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в мире, twitter, венесуэла, ливия, россия