https://ria.ru/20211202/twitter-1761772638.html

Суд в Москве зарегистрировал новый протокол против Twitter

Суд в Москве зарегистрировал новый протокол против Twitter - РИА Новости, 02.12.2021

Суд в Москве зарегистрировал новый протокол против Twitter

Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал очередной протокол в отношении Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:17

2021-12-02T11:17

2021-12-02T11:23

общество

twitter

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

telegram (приложение)

viber

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал очередной протокол в отношении Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда."Зарегистрирован протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации Twitter Inc."- сказала собеседница агентства. Она добавила, что в настоящий момент дата рассмотрения пока не назначена.Роскомнадзор на прошлой неделе опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, которые должны открыть представительства в РФ.Согласно перечню, открыть представительства в РФ должны будут Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.Помимо требования об учреждении с 1 января следующего года филиала, представительства или российского юридического лица, компании должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

https://ria.ru/20211117/shtraf-1759470693.html

https://ria.ru/20211109/twitter-1758319259.html

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, twitter, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), viber, facebook, россия