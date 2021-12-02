https://ria.ru/20211202/twitter-1761772638.html
Суд в Москве зарегистрировал новый протокол против Twitter
Суд в Москве зарегистрировал новый протокол против Twitter - РИА Новости, 02.12.2021
Суд в Москве зарегистрировал новый протокол против Twitter
Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал очередной протокол в отношении Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:17
2021-12-02T11:17
2021-12-02T11:23
общество
twitter
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
whatsapp inc.
telegram (приложение)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал очередной протокол в отношении Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда."Зарегистрирован протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации Twitter Inc."- сказала собеседница агентства. Она добавила, что в настоящий момент дата рассмотрения пока не назначена.Роскомнадзор на прошлой неделе опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, которые должны открыть представительства в РФ.Согласно перечню, открыть представительства в РФ должны будут Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.Помимо требования об учреждении с 1 января следующего года филиала, представительства или российского юридического лица, компании должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
https://ria.ru/20211117/shtraf-1759470693.html
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общество, twitter, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), viber, facebook, россия
11:17 02.12.2021 (обновлено: 11:23 02.12.2021)
Суд в Москве зарегистрировал новый протокол против Twitter
Суд зарегистрировал новый протокол против Twitter за отказ удалить незаконный контент