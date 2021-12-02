16:53 02.12.2021 (обновлено: 17:22 02.12.2021)
Артем Туров: нужно сформировать дорожную карту работы парламентов
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияДепутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Для полноценной интеграции Россия и Белоруссия должны будут принять еще порядка 300 законодательных актов, сказал депутат Госдумы РФ, председатель комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров.
Туров принял участие в состоявшемся в четверг в Минске первом заседании 61-й сессии Парламентского Собрания.
"Мы достаточно активно работаем, у нас есть опыт работы в кризисных условиях, весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, и в момент, когда все уходили в локдаун, Государственная Дума работала для того, чтобы обеспечить защиту граждан, национальной экономики, предприятий и бизнеса, у нас есть такой опыт. И сейчас, когда мы видим, насколько страны объединенного Запада в последнее время информационно, экономически оказывают давление и откровенно вмешиваются во внутренние дела России и Беларуси, для нас очень важно эффективно, быстро и качественно подготовить все направления работы для того, чтобы найти возможные новые точки роста для наших государств, наших экономик, и в первую очередь создания комфортных среды наших граждан в рамках Союзного государства", ― приводит Sputnik комментарий Турова.
На данный момент в рамках парламентов обеих стран работают профильные комитеты, каждый из которых закрывает определенную сферу деятельности. В свою очередь, задача Парламентского Собрания России и Беларуси - свести все предложения и наработки воедино, "все условия и возможности у нас созданы, главное ― включиться активно в эту работу в рамках обеспечения выполнения союзных программ", отметил парламентарий.
"Сейчас наша задача ― сформировать дорожную карту, в рамках которой будет выстроена системная работа парламентов… Для нас самое главное сейчас ― сформировать четкий план, чтобы как можно скорее реализовать те задачи, которые раскрывают 28 союзных программ", ― заключил Туров.