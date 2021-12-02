https://ria.ru/20211202/turov-1761871012.html

Артем Туров: нужно сформировать дорожную карту работы парламентов

Артем Туров: нужно сформировать дорожную карту работы парламентов - РИА Новости, 02.12.2021

Артем Туров: нужно сформировать дорожную карту работы парламентов

Для полноценной интеграции Россия и Белоруссия должны будут принять еще порядка 300 законодательных актов, сказал депутат Госдумы РФ, председатель комиссии... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:53

2021-12-02T16:53

2021-12-02T17:22

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

артем туров

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Для полноценной интеграции Россия и Белоруссия должны будут принять еще порядка 300 законодательных актов, сказал депутат Госдумы РФ, председатель комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров.Туров принял участие в состоявшемся в четверг в Минске первом заседании 61-й сессии Парламентского Собрания."Мы достаточно активно работаем, у нас есть опыт работы в кризисных условиях, весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, и в момент, когда все уходили в локдаун, Государственная Дума работала для того, чтобы обеспечить защиту граждан, национальной экономики, предприятий и бизнеса, у нас есть такой опыт. И сейчас, когда мы видим, насколько страны объединенного Запада в последнее время информационно, экономически оказывают давление и откровенно вмешиваются во внутренние дела России и Беларуси, для нас очень важно эффективно, быстро и качественно подготовить все направления работы для того, чтобы найти возможные новые точки роста для наших государств, наших экономик, и в первую очередь создания комфортных среды наших граждан в рамках Союзного государства", ― приводит Sputnik комментарий Турова.На данный момент в рамках парламентов обеих стран работают профильные комитеты, каждый из которых закрывает определенную сферу деятельности. В свою очередь, задача Парламентского Собрания России и Беларуси - свести все предложения и наработки воедино, "все условия и возможности у нас созданы, главное ― включиться активно в эту работу в рамках обеспечения выполнения союзных программ", отметил парламентарий.

https://ria.ru/20211202/byudzhet-1761840145.html

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белоруссия, россия, артем туров