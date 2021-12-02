СУЭК подтвердила лидерство в сфере корпоративной благотворительности России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания подтвердила высший уровень социальной ответственности - компания вошла в категорию А (лучшая практика благотворительной деятельности и социальных инвестиций) престижного рейтинга "Лидеры корпоративной благотворительности", сообщает пресс-служба СУЭК.
Исследование при поддержке Совета Федерации проводят Форум доноров, АНО "Национальные приоритеты", EY в России и ИД "КоммерсантЪ". Проект состоит из двух частей: исследования корпоративной благотворительности и социальных инвестиций, результатом которого является рейтинг, методология которого разработана EY в России, и конкурс социальных программ. В этом году в проекте приняли участие 66 компаний, 44 из них вошли в рейтинг.
"Помимо признания лидерства в рейтинге, СУЭК уверенно победила в нескольких ключевых номинациях конкурса. Компания безоговорочно одержала победу в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" (партнер номинации - ООН в России). СУЭК награждена за комплекс программ, направленных на реализацию ЦУР ООН по поддержанию здоровья, здорового образа жизни, обеспечению качественной медицинской и профилактической помощью сотрудников предприятий СУЭК, членов их семей, жителей регионов, в которых расположены предприятия компании, а также поддержку медучреждений этих регионов и повышение квалификации их работников, в том числе в условиях пандемии", - говорится в сообщении.
Кроме того, компания заняла призовое место в номинации министерства науки и высшего образования РФ за лучшую программу в сфере поддержки науки и образования – за "Навигатор для абитуриентов". Инновационный профориентационный портал помогает школьникам подобрать для поступления ВУЗ или СПО и направление дальнейшего образования на основе индивидуальных критериев, возможностей и пожеланий. Портал также дает возможность протестировать способности в соответствии с выбранной специальностью и проверить, готов ли будущий студент на ней учиться, убедиться в правильности выбранного пути за счет рейтингов учебных заведений и отзывов студентов и многое другое.
Особо был также отмечен проект СУЭК по созданию самого крупного в Кузбассе природного ботанического заказника "Кокуйское болото". На территории 2352 гектара произрастает огромное количество редких и исчезающих видов растений, которые не встречаются больше нигде в Сибири. Благодаря реализации этого проекта все разнообразие растительных сообществ и красота российской природы будут сохранены для будущих поколений.
Пресс-служба напоминает, что СУЭК неизменно побеждает в основных номинациях и входит в число победителей рейтинга, например, в 2020-м году компания, помимо верхних позиций рейтинга, завоевала сразу три награды конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в номинациях, партнерами которых выступали РСПП, Агентство стратегических инициатив и Фонд "СКОЛКОВО".
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко