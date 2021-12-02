Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новости СУЭК
https://ria.ru/20211202/suek-1761761641.html
СУЭК подтвердила лидерство в сфере корпоративной благотворительности России
СУЭК подтвердила лидерство в сфере корпоративной благотворительности России - РИА Новости, 02.12.2021
СУЭК подтвердила лидерство в сфере корпоративной благотворительности России
Сибирская угольная энергетическая компания подтвердила высший уровень социальной ответственности - компания вошла в категорию А (лучшая практика... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:26
2021-12-02T10:26
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
андрей мельниченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd4ef7531b7b56875dd2bc24837f51e7.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания подтвердила высший уровень социальной ответственности - компания вошла в категорию А (лучшая практика благотворительной деятельности и социальных инвестиций) престижного рейтинга "Лидеры корпоративной благотворительности", сообщает пресс-служба СУЭК.Исследование при поддержке Совета Федерации проводят Форум доноров, АНО "Национальные приоритеты", EY в России и ИД "КоммерсантЪ". Проект состоит из двух частей: исследования корпоративной благотворительности и социальных инвестиций, результатом которого является рейтинг, методология которого разработана EY в России, и конкурс социальных программ. В этом году в проекте приняли участие 66 компаний, 44 из них вошли в рейтинг."Помимо признания лидерства в рейтинге, СУЭК уверенно победила в нескольких ключевых номинациях конкурса. Компания безоговорочно одержала победу в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" (партнер номинации - ООН в России). СУЭК награждена за комплекс программ, направленных на реализацию ЦУР ООН по поддержанию здоровья, здорового образа жизни, обеспечению качественной медицинской и профилактической помощью сотрудников предприятий СУЭК, членов их семей, жителей регионов, в которых расположены предприятия компании, а также поддержку медучреждений этих регионов и повышение квалификации их работников, в том числе в условиях пандемии", - говорится в сообщении.Кроме того, компания заняла призовое место в номинации министерства науки и высшего образования РФ за лучшую программу в сфере поддержки науки и образования ­– за "Навигатор для абитуриентов". Инновационный профориентационный портал помогает школьникам подобрать для поступления ВУЗ или СПО и направление дальнейшего образования на основе индивидуальных критериев, возможностей и пожеланий. Портал также дает возможность протестировать способности в соответствии с выбранной специальностью и проверить, готов ли будущий студент на ней учиться, убедиться в правильности выбранного пути за счет рейтингов учебных заведений и отзывов студентов и многое другое.Особо был также отмечен проект СУЭК по созданию самого крупного в Кузбассе природного ботанического заказника "Кокуйское болото". На территории 2352 гектара произрастает огромное количество редких и исчезающих видов растений, которые не встречаются больше нигде в Сибири. Благодаря реализации этого проекта все разнообразие растительных сообществ и красота российской природы будут сохранены для будущих поколений.Пресс-служба напоминает, что СУЭК неизменно побеждает в основных номинациях и входит в число победителей рейтинга, например, в 2020-м году компания, помимо верхних позиций рейтинга, завоевала сразу три награды конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в номинациях, партнерами которых выступали РСПП, Агентство стратегических инициатив и Фонд "СКОЛКОВО".СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко
https://ria.ru/20211102/konkurs-1757408655.html
https://ria.ru/20210712/suek-20-let-1740643972.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_003ad94d77eb3a68140daa47a2c403e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия
10:26 02.12.2021
 

СУЭК подтвердила лидерство в сфере корпоративной благотворительности России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания подтвердила высший уровень социальной ответственности - компания вошла в категорию А (лучшая практика благотворительной деятельности и социальных инвестиций) престижного рейтинга "Лидеры корпоративной благотворительности", сообщает пресс-служба СУЭК.
Исследование при поддержке Совета Федерации проводят Форум доноров, АНО "Национальные приоритеты", EY в России и ИД "КоммерсантЪ". Проект состоит из двух частей: исследования корпоративной благотворительности и социальных инвестиций, результатом которого является рейтинг, методология которого разработана EY в России, и конкурс социальных программ. В этом году в проекте приняли участие 66 компаний, 44 из них вошли в рейтинг.
Дипломы, пободивших социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 16:54Новости СУЭК
Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее"
"Помимо признания лидерства в рейтинге, СУЭК уверенно победила в нескольких ключевых номинациях конкурса. Компания безоговорочно одержала победу в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" (партнер номинации - ООН в России). СУЭК награждена за комплекс программ, направленных на реализацию ЦУР ООН по поддержанию здоровья, здорового образа жизни, обеспечению качественной медицинской и профилактической помощью сотрудников предприятий СУЭК, членов их семей, жителей регионов, в которых расположены предприятия компании, а также поддержку медучреждений этих регионов и повышение квалификации их работников, в том числе в условиях пандемии", - говорится в сообщении.
Кроме того, компания заняла призовое место в номинации министерства науки и высшего образования РФ за лучшую программу в сфере поддержки науки и образования ­– за "Навигатор для абитуриентов". Инновационный профориентационный портал помогает школьникам подобрать для поступления ВУЗ или СПО и направление дальнейшего образования на основе индивидуальных критериев, возможностей и пожеланий. Портал также дает возможность протестировать способности в соответствии с выбранной специальностью и проверить, готов ли будущий студент на ней учиться, убедиться в правильности выбранного пути за счет рейтингов учебных заведений и отзывов студентов и многое другое.
СУЭК-20 лет - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:18
СУЭК: 20 лет роста и созиданияСибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — системообразующее предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков в России. Она была создана в 2001 году, объединив разрозненные разрезы, шахты и фабрики по всей стране
Особо был также отмечен проект СУЭК по созданию самого крупного в Кузбассе природного ботанического заказника "Кокуйское болото". На территории 2352 гектара произрастает огромное количество редких и исчезающих видов растений, которые не встречаются больше нигде в Сибири. Благодаря реализации этого проекта все разнообразие растительных сообществ и красота российской природы будут сохранены для будущих поколений.
Пресс-служба напоминает, что СУЭК неизменно побеждает в основных номинациях и входит в число победителей рейтинга, например, в 2020-м году компания, помимо верхних позиций рейтинга, завоевала сразу три награды конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в номинациях, партнерами которых выступали РСПП, Агентство стратегических инициатив и Фонд "СКОЛКОВО".
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияАндрей МельниченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19
10:59Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России
10:58На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой
10:56Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко
10:54В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов
10:51Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США
10:50Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
10:50Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
10:48Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы
10:43Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток
10:40На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП
10:36Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
10:36Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд
10:30Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
10:26В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
10:24РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
10:22Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ
10:19Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО
10:18Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии
10:18В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода
Лента новостейМолния
Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о РоссииНа Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбойМинск может нарастить численность армии, заявил ЛукашенкоВ Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил АксеновУкраинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций СШАЛукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные ученияЛебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские судыИз аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсыСамая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во ВладивостокНа "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧППострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублейИстязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет судСуд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата СамсоноваВ Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в РоссииРКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисамиВласти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦОсужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДОЭксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и БелоруссииВ Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода