https://ria.ru/20211202/suek-1761761641.html

СУЭК подтвердила лидерство в сфере корпоративной благотворительности России

СУЭК подтвердила лидерство в сфере корпоративной благотворительности России - РИА Новости, 02.12.2021

СУЭК подтвердила лидерство в сфере корпоративной благотворительности России

Сибирская угольная энергетическая компания подтвердила высший уровень социальной ответственности - компания вошла в категорию А (лучшая практика... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:26

2021-12-02T10:26

2021-12-02T10:26

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

андрей мельниченко

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания подтвердила высший уровень социальной ответственности - компания вошла в категорию А (лучшая практика благотворительной деятельности и социальных инвестиций) престижного рейтинга "Лидеры корпоративной благотворительности", сообщает пресс-служба СУЭК.Исследование при поддержке Совета Федерации проводят Форум доноров, АНО "Национальные приоритеты", EY в России и ИД "КоммерсантЪ". Проект состоит из двух частей: исследования корпоративной благотворительности и социальных инвестиций, результатом которого является рейтинг, методология которого разработана EY в России, и конкурс социальных программ. В этом году в проекте приняли участие 66 компаний, 44 из них вошли в рейтинг."Помимо признания лидерства в рейтинге, СУЭК уверенно победила в нескольких ключевых номинациях конкурса. Компания безоговорочно одержала победу в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" (партнер номинации - ООН в России). СУЭК награждена за комплекс программ, направленных на реализацию ЦУР ООН по поддержанию здоровья, здорового образа жизни, обеспечению качественной медицинской и профилактической помощью сотрудников предприятий СУЭК, членов их семей, жителей регионов, в которых расположены предприятия компании, а также поддержку медучреждений этих регионов и повышение квалификации их работников, в том числе в условиях пандемии", - говорится в сообщении.Кроме того, компания заняла призовое место в номинации министерства науки и высшего образования РФ за лучшую программу в сфере поддержки науки и образования ­– за "Навигатор для абитуриентов". Инновационный профориентационный портал помогает школьникам подобрать для поступления ВУЗ или СПО и направление дальнейшего образования на основе индивидуальных критериев, возможностей и пожеланий. Портал также дает возможность протестировать способности в соответствии с выбранной специальностью и проверить, готов ли будущий студент на ней учиться, убедиться в правильности выбранного пути за счет рейтингов учебных заведений и отзывов студентов и многое другое.Особо был также отмечен проект СУЭК по созданию самого крупного в Кузбассе природного ботанического заказника "Кокуйское болото". На территории 2352 гектара произрастает огромное количество редких и исчезающих видов растений, которые не встречаются больше нигде в Сибири. Благодаря реализации этого проекта все разнообразие растительных сообществ и красота российской природы будут сохранены для будущих поколений.Пресс-служба напоминает, что СУЭК неизменно побеждает в основных номинациях и входит в число победителей рейтинга, например, в 2020-м году компания, помимо верхних позиций рейтинга, завоевала сразу три награды конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в номинациях, партнерами которых выступали РСПП, Агентство стратегических инициатив и Фонд "СКОЛКОВО".СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко

https://ria.ru/20211102/konkurs-1757408655.html

https://ria.ru/20210712/suek-20-let-1740643972.html

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сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия