https://ria.ru/20211202/sud-1761885904.html

Киевский суд приговорил к 12 годам причастного к убийству Вороненкова

Киевский суд приговорил к 12 годам причастного к убийству Вороненкова - РИА Новости, 02.12.2021

Киевский суд приговорил к 12 годам причастного к убийству Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева в четверг приговорил к 12 годам тюрьмы одного из бывших лидеров "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ) Ярослава... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:38

2021-12-02T17:38

2021-12-02T17:51

украина

киев

правый сектор

денис вороненков

убийство экс-депутата вороненкова в киеве

в мире

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в четверг приговорил к 12 годам тюрьмы одного из бывших лидеров "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ) Ярослава Тарасенко за причастность к убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, передает издание "Грати" ("Решетка")."Суд признал виновным в соучастии в убийстве бывшего главу "Правого сектора"* Павлограда (в Днепропетровской области – ред.) Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске. Суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.Вместе с тем, по данным издания, коллегия оправдала второго подсудимого - харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Коллегия решила, что его вина не доказана.Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин - бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями - пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое. В октябре 2019 года агентство "Украинские новости" передало, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина.Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.* Запрещенная на территории России экстремистская организация

https://ria.ru/20210609/maksakova-1736324275.html

https://ria.ru/20180810/1526150852.html

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украина, киев, правый сектор, денис вороненков, убийство экс-депутата вороненкова в киеве, в мире