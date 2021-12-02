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Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан внесудебно
Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан внесудебно - РИА Новости, 02.12.2021
Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан внесудебно
Верховный суд РФ предлагает взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:14
2021-12-02T11:14
вячеслав лебедев
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев.Он напомнил, что сейчас такая процедура действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Он добавил, что ВС РФ подготовил законопроект о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями."Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке", - отметил Лебедев.
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вячеслав лебедев, верховный суд рф, россия
11:14 02.12.2021
 
Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан внесудебно

Председатель суда Лебедев: подготовлен проект о внесудебном взыскании задолженностей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев.
Он напомнил, что сейчас такая процедура действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
"За 9 месяцев этого года мировые судьи рассмотрели 2 миллиона дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили только в отношении 5% судебных приказов о взыскании налоговой задолженности", - сказал Лебедев на заседании Совета судей РФ.
Он добавил, что ВС РФ подготовил законопроект о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
"Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке", - отметил Лебедев.
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