https://ria.ru/20211202/sud-1761771973.html

Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан внесудебно

Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан внесудебно - РИА Новости, 02.12.2021

Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан внесудебно

Верховный суд РФ предлагает взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:14

2021-12-02T11:14

2021-12-02T11:14

вячеслав лебедев

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев.Он напомнил, что сейчас такая процедура действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Он добавил, что ВС РФ подготовил законопроект о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями."Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20211126/dolzhniki-1760818865.html

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вячеслав лебедев, верховный суд рф, россия