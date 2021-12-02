https://ria.ru/20211202/sud-1761762608.html

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова - РИА Новости, 02.12.2021

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова

Приморский краевой суд отложил на 3 декабря рассмотрение жалобы адвокатов на арест приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в развращении... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:30

2021-12-02T10:30

2021-12-02T10:33

происшествия

владивосток

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд отложил на 3 декабря рассмотрение жалобы адвокатов на арест приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости представитель суда.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, на четверг было назначено рассмотрение жалобы защиты в Приморском краевом суде."Судебное заседание отложили на 3 декабря по ходатайству адвоката для приобщения документов к материалам дела", - сказал собеседник.Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.

https://ria.ru/20211118/deputat-1759596744.html

владивосток

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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат)