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Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова - РИА Новости, 02.12.2021
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
Приморский краевой суд отложил на 3 декабря рассмотрение жалобы адвокатов на арест приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в развращении... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:30
2021-12-02T10:30
2021-12-02T10:33
происшествия
владивосток
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
артем самсонов (депутат)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд отложил на 3 декабря рассмотрение жалобы адвокатов на арест приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости представитель суда.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, на четверг было назначено рассмотрение жалобы защиты в Приморском краевом суде."Судебное заседание отложили на 3 декабря по ходатайству адвоката для приобщения документов к материалам дела", - сказал собеседник.Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.
https://ria.ru/20211118/deputat-1759596744.html
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РИА Новости
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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат)
10:30 02.12.2021 (обновлено: 10:33 02.12.2021)
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата, подозреваемого в растлении