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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/ssha-1761929031.html
В Белом доме прокомментировали ограничение авиасообщения из-за "омикрона"
В Белом доме прокомментировали ограничение авиасообщения из-за "омикрона" - РИА Новости, 02.12.2021
В Белом доме прокомментировали ограничение авиасообщения из-за "омикрона"
Администрация США пока не намерена снимать действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T21:52
2021-12-02T21:52
распространение коронавируса
в мире
сша
юар
воз
дженнифер псаки
коронавирус covid-19
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Администрация США пока не намерена снимать действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому "омикрон"-штамму коронавируса, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.США в свете распространения "омикрона" с понедельника ввели ограничения на въезд в страну из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР. Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Калифорнии – самом густонаселенном американском штате. В четверг департамент здравоохранения штата Миннесота сообщило о выявлении еще одного случая заражения "омикроном".Представитель Белого дома добавила, что администрация США продолжит изучать вопрос о целесообразности введения дополнительных рестрикций. "Никаких из этих ограничений не планируется делать постоянным, ни одни из них не задумывались как наказание. Все они были введены в целях защиты американцев - чтобы, как мы надеемся, сохранить больше жизней", - подчеркнула Псаки.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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в мире, сша, юар, воз, дженнифер псаки, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
21:52 02.12.2021
 
В Белом доме прокомментировали ограничение авиасообщения из-за "омикрона"

Белый дом: США не снимут ограничения на полеты до получения полных данных по "омикрону"

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Администрация США пока не намерена снимать действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому "омикрон"-штамму коронавируса, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США в свете распространения "омикрона" с понедельника ввели ограничения на въезд в страну из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР. Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Калифорнии – самом густонаселенном американском штате. В четверг департамент здравоохранения штата Миннесота сообщило о выявлении еще одного случая заражения "омикроном".
"Изучением этого вопроса будут заниматься CDC (один из двух медрегуляторов США - ред.) и медицинские эксперты. Мы будем полагаться на их указания. Я бы не стала ожидать снятия ограничений до того, как мы получим более полную информацию по новому штамму", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Представитель Белого дома добавила, что администрация США продолжит изучать вопрос о целесообразности введения дополнительных рестрикций. "Никаких из этих ограничений не планируется делать постоянным, ни одни из них не задумывались как наказание. Все они были введены в целях защиты американцев - чтобы, как мы надеемся, сохранить больше жизней", - подчеркнула Псаки.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреСШАЮАРВОЗДженнифер ПсакиКоронавирус COVID-19Энтони ФаучиОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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