В Белом доме прокомментировали ограничение авиасообщения из-за "омикрона"
Белый дом: США не снимут ограничения на полеты до получения полных данных по "омикрону"
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Администрация США пока не намерена снимать действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому "омикрон"-штамму коронавируса, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США в свете распространения "омикрона" с понедельника ввели ограничения на въезд в страну из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР. Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Калифорнии – самом густонаселенном американском штате. В четверг департамент здравоохранения штата Миннесота сообщило о выявлении еще одного случая заражения "омикроном".
"Изучением этого вопроса будут заниматься CDC (один из двух медрегуляторов США - ред.) и медицинские эксперты. Мы будем полагаться на их указания. Я бы не стала ожидать снятия ограничений до того, как мы получим более полную информацию по новому штамму", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Представитель Белого дома добавила, что администрация США продолжит изучать вопрос о целесообразности введения дополнительных рестрикций. "Никаких из этих ограничений не планируется делать постоянным, ни одни из них не задумывались как наказание. Все они были введены в целях защиты американцев - чтобы, как мы надеемся, сохранить больше жизней", - подчеркнула Псаки.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".