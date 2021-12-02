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В Белом доме прокомментировали ограничение авиасообщения из-за "омикрона"

В Белом доме прокомментировали ограничение авиасообщения из-за "омикрона" - РИА Новости, 02.12.2021

В Белом доме прокомментировали ограничение авиасообщения из-за "омикрона"

Администрация США пока не намерена снимать действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T21:52

2021-12-02T21:52

2021-12-02T21:52

распространение коронавируса

в мире

сша

юар

воз

дженнифер псаки

коронавирус covid-19

энтони фаучи

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Администрация США пока не намерена снимать действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому "омикрон"-штамму коронавируса, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.США в свете распространения "омикрона" с понедельника ввели ограничения на въезд в страну из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР. Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Калифорнии – самом густонаселенном американском штате. В четверг департамент здравоохранения штата Миннесота сообщило о выявлении еще одного случая заражения "омикроном".Представитель Белого дома добавила, что администрация США продолжит изучать вопрос о целесообразности введения дополнительных рестрикций. "Никаких из этих ограничений не планируется делать постоянным, ни одни из них не задумывались как наказание. Все они были введены в целях защиты американцев - чтобы, как мы надеемся, сохранить больше жизней", - подчеркнула Псаки.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

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в мире, сша, юар, воз, дженнифер псаки, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса