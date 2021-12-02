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В США обеспокоены присутствием российских войск у границ с Украиной
В США обеспокоены присутствием российских войск у границ с Украиной - РИА Новости, 02.12.2021
В США обеспокоены присутствием российских войск у границ с Украиной
США обеспокоены "присутствием российских войск" около границы с Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в южнокорейской столице... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:46
2021-12-02T08:46
2021-12-02T08:46
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США обеспокоены "присутствием российских войск" около границы с Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в южнокорейской столице Сеуле."Мы обеспокоены в связи с (присутствием - ред.) российских войск около границы с Украиной", - сказал Остин.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, ллойд остин, россия
В США обеспокоены присутствием российских войск у границ с Украиной
Глава Пентагона Остин: США обеспокоены присутствием российских войск у границ с Украиной