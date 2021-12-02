https://ria.ru/20211202/sovfed-1761874464.html

В Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет

В Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет - РИА Новости, 02.12.2021

В Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет

В Совфеде подготовили изменения в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается ввести дополнительный акциз на жидкость для поставки никотина в одноразовых... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:05

2021-12-02T17:05

2021-12-02T17:05

экономика

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Совфеде подготовили изменения в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается ввести дополнительный акциз на жидкость для поставки никотина в одноразовых сигаретах.Законопроект, разработанный главой экономического комитета Совфеда Андреем Кутеповым и замглавы этого комитета Алексеем Синицыным, направлен на отзыв в правительство. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса РФ" разработан с целью установления подхода взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (далее – ЭСДН) одноразового использования", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Проектом устанавливается порядок обложения акцизом одноразовых электронных сигарет, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза, включающую акциз за каждую единицу ЭСДН и акциз за каждый миллилитр жидкости для вейпов, содержащейся в таком устройстве и неотделимой от него.Сенаторы поясняют, что Налоговым кодексом установлен единообразный подход взимания акцизов с электронных сигарет, независимо от возможности или невозможности их повторного использования. Таким образом, при ввозе и реализации ЭСДН многоразового использования акциз взимается отдельно с самого устройства, а также отдельно с жидкости для него. Электронные сигареты одноразового использования содержат в себе одновременно устройство и жидкость, то есть два подакцизных товара. Однако налог взимается однократно по ставке, установленной для вейпов.По данным отчета об исполнении бюджета Федерального казначейства за 2020 год, доходы бюджета по позициям акцизов на никотинсодержащие жидкости, производимые в РФ и ввозимые на ее территорию, в 2020 году составили 663,8 миллиона рублей, на 1 ноября 2021 года – 411,6 миллиона рублей, а по позиции акцизов на ЭСДН, ввозимых на территорию России (в России сами устройства не производятся) в 2020 году – всего 285,5 миллионов рублей при налоговой ставке 50 рублей за 1 единицу (налоговая база - 5,7 миллиона устройств), на 01 ноября 2021 года – 1 148,8 миллиона рублей при налоговой ставке 60 рублей за 1 штуку (налоговая база – 19,2 миллиона устройств). В этих поступлениях учтены акцизы с электронных сигарет многоразового и одноразового использования.По экспертной оценке, основанной на данных агентства Kantar (ЗАО "ТНС МИЦ") по исследованию потребителей электронных сигарет (одноразового и многоразового использования) возраста от 18 лет до 64 лет включительно, объем российского рынка ЭСДН одноразового использования в 2020 году мог составить от 26 до 40 миллионов устройств, а исходя из прогноза на 2021 год – более 70 миллионов устройств с тенденцией к дальнейшему увеличению.В результате принятия проекта закона объем дополнительных доходов федерального бюджета, может составить свыше 1 миллиарда рублей в год только за счет дополнительных поступлений акциза на жидкости для электронных сигарет одноразового использования. "Если взять за основу оценочные данные агентства Kantar, обозначенные выше (70 - 90 миллионов одноразовых ЭСДН в год), то объем дополнительных доходов от акциза на жидкости для электронных сигарет одноразового использования может составить не менее 5 миллиардов рублей в год", — говорится в документе.Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

https://rsport.ria.ru/20210607/sigarety-1735790727.html

https://ria.ru/20210930/sigarety-1752538200.html

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