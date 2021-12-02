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Путин проведет совещание по угольной отрасли Кузбасса

Путин проведет совещание по угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 02.12.2021

Путин проведет совещание по угольной отрасли Кузбасса

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по угольной отрасли Кузбасса, где недавно на шахте погибли горняки, в числе участников генпрокурор... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:12

2021-12-02T13:12

2021-12-02T13:16

экономика

кемеровская область

владимир путин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по угольной отрасли Кузбасса, где недавно на шахте погибли горняки, в числе участников генпрокурор Игорь Краснов, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня где-то ориентировочно на 2 часа запланировано совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Важное совещание <...> руководство холдинговой компании "СДС Уголь" будет по ВКС с шахты "Листвяжная" выходить. Речь идет о разборе ситуации с аварией, по ликвидации последствий взрыва метана на шахте расскажет (врио главы МЧС РФ Александр) Чуприян, выступит также (губернатор Сергей) Цивилев. Эти выступления будут точно в открытом режиме. Затем речь пойдет о мерах по обеспечению безопасности производства угольных работ на угледобывающих предприятиях. В совещании примут участие генпрокурор Краснов, руководство администрации, Новак, Козлов – министр природных ресурсов, Котяков – Минтруда и социальной защиты, Мантуров – Минпромторг, Мурашко – Минздрав, Решетников – Минэкономразвития, Силуанов – Минфин, Шульгинов – Минэнерго, Файзулин – Минстрой, Серышев – полпред в Сибирском федеральном округе, Трембицкий – Ростехнадзор, Мохначук – председатель российского независимого профсоюза работников угольной промышленности и руководство холдинговой компании СДС Уголь, рассказал Песков.

кемеровская область

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экономика, кемеровская область, владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе