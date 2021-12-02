https://ria.ru/20211202/shtraf-1761751107.html

Водителей обложат новыми штрафами

В России хотят ввести новые штрафы для водителей - РИА Новости, 02.12.2021

Водителей обложат новыми штрафами

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение, сообщил в телеграм-канале председатель думского комитета по... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:08

2021-12-02T09:08

2021-12-02T10:55

общество

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение, сообщил в телеграм-канале председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."Полагаем, что опасное (агрессивное) вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения", — говорится в пояснительной записке.Об этом, отмечают авторы документа, свидетельствуют многочисленные видео в социальных сетях, на которых лихачи устраивают гонки на дорогах и демонстрируют неуважение к другим участникам движения.Таким образом законопроект устанавливает штраф за агрессивное вождение — пять тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от пяти до десяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до года.Условием привлечения к ответственности будет фото- или видеофиксация правонарушения, следует из документа.Вопрос о наказании за опасное вождение поднимается уже не в первый раз. В начале ноября сенатор Ирина Рукавишникова рассказала, что проект нового КоАП предусматривает штраф за такое нарушение в три тысячи рублей, а ее коллега по Совету Федерации Валерий Васильев предложил ввести уголовную ответственность — от трех до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211101/avto-1757221900.html

https://ria.ru/20211118/shtraf-1759712841.html

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общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов