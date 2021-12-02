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На шахте "Листвяжная" скрывали показания приборов контроля, заявил Краснов

На шахте "Листвяжная" скрывали показания приборов контроля, заявил Краснов - РИА Новости, 02.12.2021

На шахте "Листвяжная" скрывали показания приборов контроля, заявил Краснов

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября погиб 51 человек, имели случаи сокрытия показаний приборов контроля, после этого должностные лица не... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:26

2021-12-02T17:26

2021-12-02T17:26

происшествия

кемеровская область

владимир путин

игорь краснов

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября погиб 51 человек, имели случаи сокрытия показаний приборов контроля, после этого должностные лица не приостановили горных работ, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов."Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках. Сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, имели случаи сокрытия показания индивидуальных приборов контроля", - сказал Краснов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, ответственные должностные лица после этого не приостановили горных работ.

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, владимир путин, игорь краснов, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе