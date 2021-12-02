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Тела еще трех погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Тела еще трех погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность - РИА Новости, 02.12.2021

Тела еще трех погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Тела еще трех горняков, погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:48

2021-12-02T16:48

2021-12-02T16:50

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тела еще трех горняков, погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей."На поверхность транспортированы тела еще трех человек", - сказал собеседник агентства.

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кемеровская область

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область