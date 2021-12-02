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Тела еще трех погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
Тела еще трех погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность - РИА Новости, 02.12.2021
Тела еще трех погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
Тела еще трех горняков, погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:48
2021-12-02T16:50
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тела еще трех горняков, погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей."На поверхность транспортированы тела еще трех человек", - сказал собеседник агентства.
россия
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область
16:48 02.12.2021 (обновлено: 16:50 02.12.2021)
 
Тела еще трех погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Тела еще трех горняков, погибших в шахте "Листвяжная", подняли на поверхность

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тела еще трех горняков, погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
"На поверхность транспортированы тела еще трех человек", - сказал собеседник агентства.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеКемеровская область
 
 
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