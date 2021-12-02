https://ria.ru/20211202/shakhta-1761783550.html

Тела еще двух погибших подняли на поверхность из шахты в Кузбассе

Тела еще двух погибших подняли на поверхность из шахты в Кузбассе - РИА Новости, 02.12.2021

Тела еще двух погибших подняли на поверхность из шахты в Кузбассе

Еще два тела шахтера, обнаруженные ранее, подняты на поверхность из шахты "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:00

2021-12-02T12:00

2021-12-02T13:15

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_0:24:3051:1740_1920x0_80_0_0_9a93663548c26a71c6b8abf2d3dcb82b.jpg

КЕМЕРОВО, 2 дек - РИА Новости. Еще два тела шахтера, обнаруженные ранее, подняты на поверхность из шахты "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров. По предварительным данным (номера головных светильников) — Кигигечев Ю.С. и Ерлин А.В", – говорится в посте.Ранее сообщалось, что на поверхность были подняты тела 11 погибших. Местонахождение еще 20 было установлено в понедельник, однако из-за высокой концентрации метана в шахте поднять их на поверхность не представлялось возможным.Таким образом на данный момент, с учетом только что поднятых тел, в шахте остаются 38 погибших - 36 горняков и два горноспасателя.Метан взорвался в "Листвяжной" неделю назад, 25 ноября, когда под землей 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211202/shakhta-1761763867.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, россия