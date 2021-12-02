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Ридли Скотт резко ответил семье Гуччи, раскритиковавшей его фильм
Ридли Скотт резко ответил семье Гуччи, раскритиковавшей его фильм - РИА Новости, 02.12.2021
Ридли Скотт резко ответил семье Гуччи, раскритиковавшей его фильм
Режиссер Ридли Скотт в беседе с Total Film ответил членам семьи Гуччи, раскритиковавшим его новый фильм "Дом Гуччи" о знаменитой династии. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T07:13
2021-12-02T07:13
2021-12-02T10:50
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Режиссер Ридли Скотт в беседе с Total Film ответил членам семьи Гуччи, раскритиковавшим его новый фильм "Дом Гуччи" о знаменитой династии. Ранее наследники бизнесмена Альдо Гучии (был директором модного дома с 1953 по 1986 годы), в том числе его единственная дочь Патриция Гуччи, выступили с заявлением, в котором назвали фильм Скотта, "оскорбляющем наследие" своих родственников. Представителям семьи не понравилось, что создатели фильма не потрудились проконсультироваться с ними, прежде чем утвердить на роль Альдо Гуччи Аль Пачино. Особенно остро на участие легендарного актера в ленте Скотта отреагировала Патриция, заявив, что внешне он "совсем не похож" на ее отца. Сейчас Ридли Скотт в ответ на критику сказал, что старался проявить как можно больше уважения, снимая "Дом Гуччи". Но вместо этого получил в свой и Пачино адрес оскорбления. Заступился режиссер и за Джареда Лето, сыгравшего Паоло Гуччи. Патриция Гуччи раскритиковала и его. По словам Ридли Скотта, он вместе с командой тщательно изучил немногие сохранившиеся фотографии Паоло. "Именно так он выглядел", — утверждает режиссер, добавив, что представитель знаменитой семьи был очень ярким человеком. Ранее драму "Дом Гуччи" раскритиковал американский дизайнер Том Форд, который был креативным директором модного дома с 1994 по 2004 годы и буквально подарил ему вторую жизнь. Модельер назвал постановку "смехотворной" и отметил, что во время просмотра не мог сдержать смех. "Это был фарс или захватывающий рассказ о жадности? Часто смеялся вслух, но должен ли был?" — писал Форд. У российских зрителей похвалить или разгромить "Дом Гуччи" будет возможность со 2 декабря. В этот день картина Ридли Скотта выходит в прокат. Вместе с Пачино и Лето в ней также снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Сальма Хайек и другие.
https://ria.ru/20211110/gaga-1758358386.html
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новости культуры, кино и сериалы, lady gaga (стефани джерманотта), джаред лето, ридли скотт, аль пачино, сальма хайек
07:13 02.12.2021 (обновлено: 10:50 02.12.2021)
Ридли Скотт резко ответил семье Гуччи, раскритиковавшей его фильм
Ридли Скотт резко ответил семье Гуччи, раскритиковавшей его фильм
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Режиссер Ридли Скотт в беседе с Total Film ответил
членам семьи Гуччи, раскритиковавшим его новый фильм "Дом Гуччи" о знаменитой династии.
Ранее наследники бизнесмена Альдо Гучии (был директором модного дома с 1953 по 1986 годы), в том числе его единственная дочь Патриция Гуччи, выступили
с заявлением, в котором назвали фильм Скотта, "оскорбляющем наследие" своих родственников.
Представителям семьи не понравилось, что создатели фильма не потрудились проконсультироваться с ними, прежде чем утвердить на роль Альдо Гуччи Аль Пачино. Особенно остро на участие легендарного актера в ленте Скотта отреагировала Патриция, заявив, что внешне он "совсем не похож" на ее отца.
Сейчас Ридли Скотт в ответ на критику сказал, что старался проявить как можно больше уважения, снимая "Дом Гуччи". Но вместо этого получил в свой и Пачино адрес оскорбления.
"Еще в начале я получил оскорбительные письма, в которых говорилось, что Аль Пачино не подходит на роль Альдо Гуччи, — вспоминал Скотт. — Честно говоря, кто может быть лучше Аль Пачино? Простите! Вам чертовски повезло, что его сыграл лучший актер в мире".
Заступился режиссер и за Джареда Лето, сыгравшего Паоло Гуччи. Патриция Гуччи раскритиковала и его.
"Взлохмаченные волосы и сиреневый вельветовый костюм Лето. Ужасно. Мне до сих пор неприятно", — сказала дочь Альдо Гуччи.
По словам Ридли Скотта, он вместе с командой тщательно изучил немногие сохранившиеся фотографии Паоло. "Именно так он выглядел", — утверждает режиссер, добавив, что представитель знаменитой семьи был очень ярким человеком.
"Яркость Паоло была прекрасно передана (имея в виду Джареда Лето — Прим. ред.), — добавил Скотт. — И как это может быть оскорбительным?"
Ранее драму "Дом Гуччи" раскритиковал
американский дизайнер Том Форд, который был креативным директором модного дома с 1994 по 2004 годы и буквально подарил ему вторую жизнь.
Модельер назвал постановку "смехотворной" и отметил, что во время просмотра не мог сдержать смех. "Это был фарс или захватывающий рассказ о жадности? Часто смеялся вслух, но должен ли был?" — писал Форд.
У российских зрителей похвалить или разгромить "Дом Гуччи" будет возможность со 2 декабря. В этот день картина Ридли Скотта выходит в прокат. Вместе с Пачино и Лето в ней также снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Сальма Хайек и другие.