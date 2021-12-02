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Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США
Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США - РИА Новости, 02.12.2021
Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США
Стратегическая стабильность и кибербезопасность остаются, пожалуй, единственными сферами нормального диалога между Россией и США, важно распространить это и на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:07
2021-12-02T15:20
сша
сергей рябков
россия
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МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Стратегическая стабильность и кибербезопасность остаются, пожалуй, единственными сферами нормального диалога между Россией и США, важно распространить это и на другие области, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Единичные направления, к которым я отнес бы продленный ДСНВ, в рамках которого начинается нормальная работа... кибердиалог, диалог по стратегической стабильности. Пожалуй, все", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Президенты должны придать импульс нам, своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям", - добавил он.
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сша, сергей рябков, россия
15:07 02.12.2021 (обновлено: 15:20 02.12.2021)
 
Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США

Замглавы МИД Рябков перечислил сферы нормального диалога между Россией и США

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Стратегическая стабильность и кибербезопасность остаются, пожалуй, единственными сферами нормального диалога между Россией и США, важно распространить это и на другие области, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Единичные направления, к которым я отнес бы продленный ДСНВ, в рамках которого начинается нормальная работа... кибердиалог, диалог по стратегической стабильности. Пожалуй, все", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Президенты должны придать импульс нам, своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 12:09
Россия продвигает позитивную международную повестку, сообщил Рябков
 
СШАСергей РябковРоссия
 
 
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