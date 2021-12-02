https://ria.ru/20211202/ryabkov-1761833787.html
Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США
Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США - РИА Новости, 02.12.2021
Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США
Стратегическая стабильность и кибербезопасность остаются, пожалуй, единственными сферами нормального диалога между Россией и США, важно распространить это и на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:07
2021-12-02T15:07
2021-12-02T15:20
сша
сергей рябков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg
МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Стратегическая стабильность и кибербезопасность остаются, пожалуй, единственными сферами нормального диалога между Россией и США, важно распространить это и на другие области, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Единичные направления, к которым я отнес бы продленный ДСНВ, в рамках которого начинается нормальная работа... кибердиалог, диалог по стратегической стабильности. Пожалуй, все", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Президенты должны придать импульс нам, своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям", - добавил он.
https://ria.ru/20211201/ryabkov-1761611889.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_f42de00abd30ea4c6e1ecbb0f3435045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, сергей рябков, россия
15:07 02.12.2021 (обновлено: 15:20 02.12.2021)
Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США
Замглавы МИД Рябков перечислил сферы нормального диалога между Россией и США