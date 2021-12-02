https://ria.ru/20211202/ryabkov-1761833787.html

Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США

Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США - РИА Новости, 02.12.2021

Рябков назвал сферы нормального диалога между Россией и США

Стратегическая стабильность и кибербезопасность остаются, пожалуй, единственными сферами нормального диалога между Россией и США, важно распространить это и на... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:07

2021-12-02T15:07

2021-12-02T15:20

сша

сергей рябков

россия

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МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Стратегическая стабильность и кибербезопасность остаются, пожалуй, единственными сферами нормального диалога между Россией и США, важно распространить это и на другие области, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Единичные направления, к которым я отнес бы продленный ДСНВ, в рамках которого начинается нормальная работа... кибердиалог, диалог по стратегической стабильности. Пожалуй, все", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Президенты должны придать импульс нам, своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям", - добавил он.

https://ria.ru/20211201/ryabkov-1761611889.html

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сша, сергей рябков, россия