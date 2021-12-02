https://ria.ru/20211202/rana-1761841572.html

Спиртом не промывать: как правильно обработать рану и остановить кровь

Чем и как обработать раны: первая помощь, средства для быстрого заживления

Спиртом не промывать: как правильно обработать рану и остановить кровь

При колотых, рваных ранах, порезах или укусах пострадавшему нужно быстро оказать первую помощь. Для каждого случая подойдут свои средства. Как и чем обработать... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:19

2021-12-02T16:19

2021-12-02T16:23

здоровье - общество

россия

первая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761851449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f238010a382115563830a8d97af66f55.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. При колотых, рваных ранах, порезах или укусах пострадавшему нужно быстро оказать первую помощь. Для каждого случая подойдут свои средства. Как и чем обработать разные виды ран, чтобы избежать осложнений, — в материале РИА Новости.Обработка раныЛюбые раны проходят две стадии заживления. Первая — воспалительная, когда поврежденные ткани набухают, краснеют, и в них может скапливаться гной. На этом этапе необходимы антисептические и противовоспалительные препараты. Если рана склонна к нагноению, могут потребоваться местные антибиотики. Но не следует "назначать" их себе без консультации врача. Препараты подбирают исходя из степени повреждения.Вторая стадия наступает, когда рана очищена, покрыта корочкой, из нее перестает сочиться сукровица или гной (или после хирургического удаления гноя). Теперь важно стимулировать образование новых тканей, которые образуют рубец и закрывают рану. Препараты, которые используются на втором этапе, сушат, восстанавливают ткани, помогают в заживлении любых повреждений, стимулируют деление клеток, увлажняют кожу, подавляют воспаление.Если рана небольшая, необходимо сделать следующее."Самая частая ошибка — когда антисептик, которым нужно обработать края, заливают прямо в рану", — говорит Марк Леонтьев, кандидат медицинских наук, руководитель компании "Биомеханика".Виды ранВ зависимости от того, как именно нанесена рана, выделяют такие ее виды:По степени инфицированности раны делят на:Первая помощьСразу после обнаружения ран, ссадин, незначительных ожогов или порезов важно провести их первичную обработку. Это связано с тем, что предметы, которыми наносятся раны, обычно не стерильны, и при повреждении кожи в ткани попадают микробы, которые могут вызвать гнойное воспаление, ухудшить течение восстановительного периода. Обычно раны промывают под проточной водой, можно использовать хозяйственное мыло. Также важно обработать рану трехпроцентным раствором перекиси водорода, чтобы удалить остатки разрушенных клеток, остановить кровь и убить бактерии, попавшие в рану. Кожу вокруг пораженного участка следует обработать спиртовыми антисептиками (йод 5 % или спиртовой раствор бриллиантовой зелени).Важно помнить, что эти средства нельзя вливать в рану, как это делают многие. Это причиняет боль, алкоголь раздражает нервные окончания. Также спирт оказывает раздражающее, прижигающее действие, которое ухудшит заживление. Обрабатывается только кожа вокруг раны.ОсложненияРиск осложнений в первую очередь зависит от того, насколько сильно повреждены ткани. Прежде всего необходимо остерегаться развития гнойно-септических осложнений. Поэтому, если после обработки вокруг раны появляются признаки воспаления или если рана была нанесена ржавым металлическим предметом, необходимо обратиться в больницу.Опасно нарушение местного кровообращения (когда поврежденную часть тела слишком пережимают) — оно может вызвать обширный некроз мягких тканей.Загрязнение частицами земли может привести к столбняку.Чреваты тяжелыми последствиями укусы. В ране остаются микроорганизмы из пасти животного, которые начинает активно размножаться, вызывая воспаление. Укус животного, страдающего бешенством, может привести к развитию этого серьезного заболевания.Чтобы избежать осложнений, нужно тщательно промыть и обработать рану, а в более серьезных случаях сразу обратиться к врачу.Как обработать рануГлавная цель первичной обработки раны — не дать человеку потерять много крови и защитить поврежденные ткани от инфекций. Если кровотечение сильное, его необходимо остановить, даже если придется пренебречь требованиями стерильности.ПорезыНеглубокий порез нужно промыть водой и надавить стерильной марлей, бинтом или чистой тканью. Если кровь просочится, следует наложить другой слой материала поверх первого. Можно предварительно обработать рану мазью "Левомеколь" – антибактериальным и ранозаживляющим средством. Повязку нужно менять два раза в день.Колотые раныИз колотой раны сначала необходимо удалить все посторонние частицы: гвоздь, иглу, занозу, осколки стекла. Если инородные тела застряли на глубине более двух сантиметров, а рана больше пяти миллиметров в диаметре, нужно обратиться к врачу.Рваные раныПри рваных ранах лучше сразу обращаться за медпомощью, так как в лечении они одни из самых сложных. Попробовать справиться своими силами можно, только если рана незначительная.Главная ошибка, которую нельзя совершать — лить спирт, водку, йод, зеленку непосредственно в рану. Это вызовет ожог ткани, и вместо заживления стенки ранки начнут рубцеваться. Вместо маленького шрама есть риск получить обширный рубец.Края рваной раны надо обрабатывать спецсредствами – бледно-розовым раствором марганцовки (порошок при растворении обязательно процедить через марлю), трехпроцентной перекисью водорода или слабым раствором фурацилина (две таблетки на стакан воды). Положить на рану мазь "Левомеколь", наложить сверху повязку из стерильного бинта.УкусыПосле укусов животных нужно обязательно посетить врача. Если из раны течет кровь, нужно ее остановить, обработать края раны дезинфицирующим средством, покрыть ее стерильным материалом и срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.Как остановить кровотечениеЛюбое нарушение целостности кожи или слизистых оболочек так или иначе сопровождается повреждением кровеносных сосудов (капилляров, артерий, вен). Именно тип поврежденного сосуда определяет характер и степень кровотечения. Чем больше сосуд и чем выше давление в нем, тем сильнее кровотечение, и наоборот. Наиболее обильным кровотечением сопровождаются, как правило, повреждения лица, головы, шеи, рук, бедер. В этих местах ткани лучше снабжаются кровью. Важную роль играет состояние системы свертывания крови.Если повреждение не слишком серьезное, то кровотечение можно остановить, прижав непосредственно к ране чистую ткань, салфетку или марлю. Если кровь просочится сквозь материал, убирать его нельзя — нужно положить сверху еще одну повязку и продолжать надавливать.Кроме этого, можно наложить давящую повязку; сделать тугую тампонаду (когда в рану кладут марлевые тампоны); согнуть конечность в суставе. Если кровотечение сильное, нужно наложить жгут.Как наложить жгутЖгут можно накладывать и на голую кожу, и поверх одежды. В этом качестве можно использовать любую широкую прочную ленту — кусок ткани, пояс и т.д. Необходимо наложить жгут высоко и туго, на руку рядом с подмышкой, на ногу ближе к паху, туго затянуть. На медицинских жгутах есть "хвостовая" лямку, ее нужно закручивать до тех пор, пока кровотечение не прекратится, и после этого закрепить на месте до приезда медиков.Средства для обработки ранСамые распространенные средства для заживления ран, которые подходят и для взрослых, и для детей:● перекись водорода — хорошо очищает ссадины и царапины, помогает остановить небольшое кровотечение;● йод — подходит только для поверхностных ссадин, но не для более глубоких повреждений;● бриллиантовый зеленый (зеленка);● хлоргексидин;● мирамистин — антисептик для местного применения, препятствует нагноению;● фурацилин — таблетки, которые нужно растворить в воде для приготовления раствора.Чтобы ускорить заживление, после обработки можно использовать мази и крема: "Левомеколь", "Бетадин", мазь Вишневского, "Бепантен плюс".Когда обращаться к врачуОбратиться к врачу необходимо, если:Если укусила домашняя собака или кошка, нужно потребовать у хозяина ветпаспорт животного. Если в нем есть отметка о прививке от бешенства (действительна в течение года) с подписью ветврача и печатью клиники, то можно исключить бешенство. Правда, со слюной в рану все равно могло попасть что-то еще, поэтому лучше все-таки обратиться в больницу. Особенно если запись или сам документ вызывают подозрения.Почему долго не заживает ранаНа скорость заживления ран влияет общее состояние организма, иммунной системы. Но если рана не заживает очень долго, причина может быть в занесенной в нее инфекции. Именно из-за возможности заражения важно правильно оказывать первую помощь и не забывать ежедневно заботиться о ране: менять повязки, следить за их чистотой, использовать мази, способствующие заживлению.Для быстрого заживления раны следует:Раны хуже заживают при анемии, сахарном диабете или истощении организма. Стоит отметить, что причиной медленного заживления также может стать неправильно обработка — например, когда на открытую рану наносят средство, предназначенное только для ее краев или закрытых ссадин.

https://ria.ru/20210929/krovotechenie-1752404316.html

https://ria.ru/20210916/ukus-1750364443.html

https://ria.ru/20211105/zdorove-1757795808.html

https://ria.ru/20200511/1571245379.html

https://ria.ru/20210817/myte-1746091595.html

https://ria.ru/20201228/skoraya-1591245118.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/travy-1742528537.html

https://ria.ru/20200911/sobaki-1577068773.html

https://ria.ru/20190805/1557108398.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/skoraya-1737827955.html

https://ria.ru/20210707/salfetki-1740188669.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/sinyak-1732101400.html

https://ria.ru/20200910/sobaki-1577014516.html

https://ria.ru/20210929/rastyazhenie-1752401209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, первая помощь