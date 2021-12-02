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Спиртом не промывать: как правильно обработать рану и остановить кровь
Чем и как обработать раны: первая помощь, средства для быстрого заживления
Спиртом не промывать: как правильно обработать рану и остановить кровь
При колотых, рваных ранах, порезах или укусах пострадавшему нужно быстро оказать первую помощь. Для каждого случая подойдут свои средства. Как и чем обработать... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:19
2021-12-02T16:23
здоровье - общество
россия
первая помощь
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. При колотых, рваных ранах, порезах или укусах пострадавшему нужно быстро оказать первую помощь. Для каждого случая подойдут свои средства. Как и чем обработать разные виды ран, чтобы избежать осложнений, — в материале РИА Новости.Обработка раныЛюбые раны проходят две стадии заживления. Первая — воспалительная, когда поврежденные ткани набухают, краснеют, и в них может скапливаться гной. На этом этапе необходимы антисептические и противовоспалительные препараты. Если рана склонна к нагноению, могут потребоваться местные антибиотики. Но не следует "назначать" их себе без консультации врача. Препараты подбирают исходя из степени повреждения.Вторая стадия наступает, когда рана очищена, покрыта корочкой, из нее перестает сочиться сукровица или гной (или после хирургического удаления гноя). Теперь важно стимулировать образование новых тканей, которые образуют рубец и закрывают рану. Препараты, которые используются на втором этапе, сушат, восстанавливают ткани, помогают в заживлении любых повреждений, стимулируют деление клеток, увлажняют кожу, подавляют воспаление.Если рана небольшая, необходимо сделать следующее."Самая частая ошибка — когда антисептик, которым нужно обработать края, заливают прямо в рану", — говорит Марк Леонтьев, кандидат медицинских наук, руководитель компании "Биомеханика".Виды ранВ зависимости от того, как именно нанесена рана, выделяют такие ее виды:По степени инфицированности раны делят на:Первая помощьСразу после обнаружения ран, ссадин, незначительных ожогов или порезов важно провести их первичную обработку. Это связано с тем, что предметы, которыми наносятся раны, обычно не стерильны, и при повреждении кожи в ткани попадают микробы, которые могут вызвать гнойное воспаление, ухудшить течение восстановительного периода. Обычно раны промывают под проточной водой, можно использовать хозяйственное мыло. Также важно обработать рану трехпроцентным раствором перекиси водорода, чтобы удалить остатки разрушенных клеток, остановить кровь и убить бактерии, попавшие в рану. Кожу вокруг пораженного участка следует обработать спиртовыми антисептиками (йод 5 % или спиртовой раствор бриллиантовой зелени).Важно помнить, что эти средства нельзя вливать в рану, как это делают многие. Это причиняет боль, алкоголь раздражает нервные окончания. Также спирт оказывает раздражающее, прижигающее действие, которое ухудшит заживление. Обрабатывается только кожа вокруг раны.ОсложненияРиск осложнений в первую очередь зависит от того, насколько сильно повреждены ткани. Прежде всего необходимо остерегаться развития гнойно-септических осложнений. Поэтому, если после обработки вокруг раны появляются признаки воспаления или если рана была нанесена ржавым металлическим предметом, необходимо обратиться в больницу.Опасно нарушение местного кровообращения (когда поврежденную часть тела слишком пережимают) — оно может вызвать обширный некроз мягких тканей.Загрязнение частицами земли может привести к столбняку.Чреваты тяжелыми последствиями укусы. В ране остаются микроорганизмы из пасти животного, которые начинает активно размножаться, вызывая воспаление. Укус животного, страдающего бешенством, может привести к развитию этого серьезного заболевания.Чтобы избежать осложнений, нужно тщательно промыть и обработать рану, а в более серьезных случаях сразу обратиться к врачу.Как обработать рануГлавная цель первичной обработки раны — не дать человеку потерять много крови и защитить поврежденные ткани от инфекций. Если кровотечение сильное, его необходимо остановить, даже если придется пренебречь требованиями стерильности.ПорезыНеглубокий порез нужно промыть водой и надавить стерильной марлей, бинтом или чистой тканью. Если кровь просочится, следует наложить другой слой материала поверх первого. Можно предварительно обработать рану мазью "Левомеколь" – антибактериальным и ранозаживляющим средством. Повязку нужно менять два раза в день.Колотые раныИз колотой раны сначала необходимо удалить все посторонние частицы: гвоздь, иглу, занозу, осколки стекла. Если инородные тела застряли на глубине более двух сантиметров, а рана больше пяти миллиметров в диаметре, нужно обратиться к врачу.Рваные раныПри рваных ранах лучше сразу обращаться за медпомощью, так как в лечении они одни из самых сложных. Попробовать справиться своими силами можно, только если рана незначительная.Главная ошибка, которую нельзя совершать — лить спирт, водку, йод, зеленку непосредственно в рану. Это вызовет ожог ткани, и вместо заживления стенки ранки начнут рубцеваться. Вместо маленького шрама есть риск получить обширный рубец.Края рваной раны надо обрабатывать спецсредствами – бледно-розовым раствором марганцовки (порошок при растворении обязательно процедить через марлю), трехпроцентной перекисью водорода или слабым раствором фурацилина (две таблетки на стакан воды). Положить на рану мазь "Левомеколь", наложить сверху повязку из стерильного бинта.УкусыПосле укусов животных нужно обязательно посетить врача. Если из раны течет кровь, нужно ее остановить, обработать края раны дезинфицирующим средством, покрыть ее стерильным материалом и срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.Как остановить кровотечениеЛюбое нарушение целостности кожи или слизистых оболочек так или иначе сопровождается повреждением кровеносных сосудов (капилляров, артерий, вен). Именно тип поврежденного сосуда определяет характер и степень кровотечения. Чем больше сосуд и чем выше давление в нем, тем сильнее кровотечение, и наоборот. Наиболее обильным кровотечением сопровождаются, как правило, повреждения лица, головы, шеи, рук, бедер. В этих местах ткани лучше снабжаются кровью. Важную роль играет состояние системы свертывания крови.Если повреждение не слишком серьезное, то кровотечение можно остановить, прижав непосредственно к ране чистую ткань, салфетку или марлю. Если кровь просочится сквозь материал, убирать его нельзя — нужно положить сверху еще одну повязку и продолжать надавливать.Кроме этого, можно наложить давящую повязку; сделать тугую тампонаду (когда в рану кладут марлевые тампоны); согнуть конечность в суставе. Если кровотечение сильное, нужно наложить жгут.Как наложить жгутЖгут можно накладывать и на голую кожу, и поверх одежды. В этом качестве можно использовать любую широкую прочную ленту — кусок ткани, пояс и т.д. Необходимо наложить жгут высоко и туго, на руку рядом с подмышкой, на ногу ближе к паху, туго затянуть. На медицинских жгутах есть "хвостовая" лямку, ее нужно закручивать до тех пор, пока кровотечение не прекратится, и после этого закрепить на месте до приезда медиков.Средства для обработки ранСамые распространенные средства для заживления ран, которые подходят и для взрослых, и для детей:● перекись водорода — хорошо очищает ссадины и царапины, помогает остановить небольшое кровотечение;● йод — подходит только для поверхностных ссадин, но не для более глубоких повреждений;● бриллиантовый зеленый (зеленка);● хлоргексидин;● мирамистин — антисептик для местного применения, препятствует нагноению;● фурацилин — таблетки, которые нужно растворить в воде для приготовления раствора.Чтобы ускорить заживление, после обработки можно использовать мази и крема: "Левомеколь", "Бетадин", мазь Вишневского, "Бепантен плюс".Когда обращаться к врачуОбратиться к врачу необходимо, если:Если укусила домашняя собака или кошка, нужно потребовать у хозяина ветпаспорт животного. Если в нем есть отметка о прививке от бешенства (действительна в течение года) с подписью ветврача и печатью клиники, то можно исключить бешенство. Правда, со слюной в рану все равно могло попасть что-то еще, поэтому лучше все-таки обратиться в больницу. Особенно если запись или сам документ вызывают подозрения.Почему долго не заживает ранаНа скорость заживления ран влияет общее состояние организма, иммунной системы. Но если рана не заживает очень долго, причина может быть в занесенной в нее инфекции. Именно из-за возможности заражения важно правильно оказывать первую помощь и не забывать ежедневно заботиться о ране: менять повязки, следить за их чистотой, использовать мази, способствующие заживлению.Для быстрого заживления раны следует:Раны хуже заживают при анемии, сахарном диабете или истощении организма. Стоит отметить, что причиной медленного заживления также может стать неправильно обработка — например, когда на открытую рану наносят средство, предназначенное только для ее краев или закрытых ссадин.
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здоровье - общество, россия, первая помощь
16:19 02.12.2021 (обновлено: 16:23 02.12.2021)
 

Спиртом не промывать: как правильно обработать рану и остановить кровь

© Depositphotos / robertprzybyszОбработка раны перекисью водорода
Обработка раны перекисью водорода - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / robertprzybysz
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. При колотых, рваных ранах, порезах или укусах пострадавшему нужно быстро оказать первую помощь. Для каждого случая подойдут свои средства. Как и чем обработать разные виды ран, чтобы избежать осложнений, — в материале РИА Новости.

Обработка раны

Любые раны проходят две стадии заживления. Первая — воспалительная, когда поврежденные ткани набухают, краснеют, и в них может скапливаться гной. На этом этапе необходимы антисептические и противовоспалительные препараты. Если рана склонна к нагноению, могут потребоваться местные антибиотики. Но не следует "назначать" их себе без консультации врача. Препараты подбирают исходя из степени повреждения.
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Вторая стадия наступает, когда рана очищена, покрыта корочкой, из нее перестает сочиться сукровица или гной (или после хирургического удаления гноя). Теперь важно стимулировать образование новых тканей, которые образуют рубец и закрывают рану. Препараты, которые используются на втором этапе, сушат, восстанавливают ткани, помогают в заживлении любых повреждений, стимулируют деление клеток, увлажняют кожу, подавляют воспаление.
Если рана небольшая, необходимо сделать следующее.
  1. 1
    Промыть рану перекисью водорода, это поможет удалить из нее мелкие посторонние предметы, частицы грязи, нежизнеспособные ткани, сгустки крови. Если перекиси водорода нет, можно воспользоваться физраствором или водой.
  2. 2
    Обработать края раны. В этом случае подойдет йод или раствор бриллиантовой зелени (зеленка).
  3. 3
    Закрыть рану после обработки не прилипающей, дышащей, обеспечивающей влажную среду повязкой.
© Depositphotos / MadhoursesЙод наносят на рану на шее
Йод наносят на рану на шее - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / Madhourses
Йод наносят на рану на шее
"Самая частая ошибка — когда антисептик, которым нужно обработать края, заливают прямо в рану", — говорит Марк Леонтьев, кандидат медицинских наук, руководитель компании "Биомеханика".

Виды ран

В зависимости от того, как именно нанесена рана, выделяют такие ее виды:
  • резаные;
  • колотые;
  • рваные;
  • рубленые;
  • смешанные;
  • огнестрельные;
  • укусы;
  • ушибы;
  • размозжения.
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По степени инфицированности раны делят на:
  • свежеинфицированные — в течении трех дней с момента нанесения;
  • гнойные — в которых развивается инфекционный процесс. Гной появляется из-за микроорганизмов, которые, размножаясь, приводят к усилению воспаления и некрозу.

Первая помощь

Сразу после обнаружения ран, ссадин, незначительных ожогов или порезов важно провести их первичную обработку. Это связано с тем, что предметы, которыми наносятся раны, обычно не стерильны, и при повреждении кожи в ткани попадают микробы, которые могут вызвать гнойное воспаление, ухудшить течение восстановительного периода. Обычно раны промывают под проточной водой, можно использовать хозяйственное мыло. Также важно обработать рану трехпроцентным раствором перекиси водорода, чтобы удалить остатки разрушенных клеток, остановить кровь и убить бактерии, попавшие в рану. Кожу вокруг пораженного участка следует обработать спиртовыми антисептиками (йод 5 % или спиртовой раствор бриллиантовой зелени).
© Depositphotos / Kobzev3179Мужчина обрабатывает кошачьи царапины на ноге
Мужчина обрабатывает кошачьи царапины на ноге - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / Kobzev3179
Мужчина обрабатывает кошачьи царапины на ноге
Важно помнить, что эти средства нельзя вливать в рану, как это делают многие. Это причиняет боль, алкоголь раздражает нервные окончания. Также спирт оказывает раздражающее, прижигающее действие, которое ухудшит заживление. Обрабатывается только кожа вокруг раны.

Осложнения

Риск осложнений в первую очередь зависит от того, насколько сильно повреждены ткани. Прежде всего необходимо остерегаться развития гнойно-септических осложнений. Поэтому, если после обработки вокруг раны появляются признаки воспаления или если рана была нанесена ржавым металлическим предметом, необходимо обратиться в больницу.
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Чтобы избежать осложнений, нужно тщательно промыть и обработать рану, а в более серьезных случаях сразу обратиться к врачу.

Как обработать рану

Главная цель первичной обработки раны — не дать человеку потерять много крови и защитить поврежденные ткани от инфекций. Если кровотечение сильное, его необходимо остановить, даже если придется пренебречь требованиями стерильности.
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Порезы

Неглубокий порез нужно промыть водой и надавить стерильной марлей, бинтом или чистой тканью. Если кровь просочится, следует наложить другой слой материала поверх первого. Можно предварительно обработать рану мазью "Левомеколь" – антибактериальным и ранозаживляющим средством. Повязку нужно менять два раза в день.

Колотые раны

Из колотой раны сначала необходимо удалить все посторонние частицы: гвоздь, иглу, занозу, осколки стекла. Если инородные тела застряли на глубине более двух сантиметров, а рана больше пяти миллиметров в диаметре, нужно обратиться к врачу.
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Рваные раны

При рваных ранах лучше сразу обращаться за медпомощью, так как в лечении они одни из самых сложных. Попробовать справиться своими силами можно, только если рана незначительная.
Главная ошибка, которую нельзя совершать — лить спирт, водку, йод, зеленку непосредственно в рану. Это вызовет ожог ткани, и вместо заживления стенки ранки начнут рубцеваться. Вместо маленького шрама есть риск получить обширный рубец.
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Края рваной раны надо обрабатывать спецсредствами – бледно-розовым раствором марганцовки (порошок при растворении обязательно процедить через марлю), трехпроцентной перекисью водорода или слабым раствором фурацилина (две таблетки на стакан воды). Положить на рану мазь "Левомеколь", наложить сверху повязку из стерильного бинта.
CC0 / Ivan Chernyenko / Таблетки фурацилиина
Таблетки фурацилиина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
CC0 / Ivan Chernyenko /
Таблетки фурацилиина

Укусы

После укусов животных нужно обязательно посетить врача. Если из раны течет кровь, нужно ее остановить, обработать края раны дезинфицирующим средством, покрыть ее стерильным материалом и срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
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Как остановить кровотечение

Любое нарушение целостности кожи или слизистых оболочек так или иначе сопровождается повреждением кровеносных сосудов (капилляров, артерий, вен). Именно тип поврежденного сосуда определяет характер и степень кровотечения. Чем больше сосуд и чем выше давление в нем, тем сильнее кровотечение, и наоборот. Наиболее обильным кровотечением сопровождаются, как правило, повреждения лица, головы, шеи, рук, бедер. В этих местах ткани лучше снабжаются кровью. Важную роль играет состояние системы свертывания крови.
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Если повреждение не слишком серьезное, то кровотечение можно остановить, прижав непосредственно к ране чистую ткань, салфетку или марлю. Если кровь просочится сквозь материал, убирать его нельзя — нужно положить сверху еще одну повязку и продолжать надавливать.
Кроме этого, можно наложить давящую повязку; сделать тугую тампонаду (когда в рану кладут марлевые тампоны); согнуть конечность в суставе. Если кровотечение сильное, нужно наложить жгут.
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Как наложить жгут

Жгут можно накладывать и на голую кожу, и поверх одежды. В этом качестве можно использовать любую широкую прочную ленту — кусок ткани, пояс и т.д. Необходимо наложить жгут высоко и туго, на руку рядом с подмышкой, на ногу ближе к паху, туго затянуть. На медицинских жгутах есть "хвостовая" лямку, ее нужно закручивать до тех пор, пока кровотечение не прекратится, и после этого закрепить на месте до приезда медиков.
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Средства для обработки ран

Самые распространенные средства для заживления ран, которые подходят и для взрослых, и для детей:
● перекись водорода — хорошо очищает ссадины и царапины, помогает остановить небольшое кровотечение;
● йод — подходит только для поверхностных ссадин, но не для более глубоких повреждений;
● бриллиантовый зеленый (зеленка);
● хлоргексидин;
● мирамистин — антисептик для местного применения, препятствует нагноению;
● фурацилин — таблетки, которые нужно растворить в воде для приготовления раствора.
Чтобы ускорить заживление, после обработки можно использовать мази и крема: "Левомеколь", "Бетадин", мазь Вишневского, "Бепантен плюс".
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Когда обращаться к врачу

Обратиться к врачу необходимо, если:
  • человека укусило животное;
  • в ране могли остаться фрагменты предмета, которым она нанесена;
  • рана нанесена ржавым металлическим предметом;
  • из раны сочится гной или желтоватая жидкость, а кожа вокруг нее горячая;
  • после обработки раны в области травмы появились признаки воспаления (покраснение кожи, отек, боль).
Если укусила домашняя собака или кошка, нужно потребовать у хозяина ветпаспорт животного. Если в нем есть отметка о прививке от бешенства (действительна в течение года) с подписью ветврача и печатью клиники, то можно исключить бешенство. Правда, со слюной в рану все равно могло попасть что-то еще, поэтому лучше все-таки обратиться в больницу. Особенно если запись или сам документ вызывают подозрения.
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Почему долго не заживает рана

На скорость заживления ран влияет общее состояние организма, иммунной системы. Но если рана не заживает очень долго, причина может быть в занесенной в нее инфекции. Именно из-за возможности заражения важно правильно оказывать первую помощь и не забывать ежедневно заботиться о ране: менять повязки, следить за их чистотой, использовать мази, способствующие заживлению.
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comВрач наносит повязку пациенту
Врач наносит повязку пациенту - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Врач наносит повязку пациенту
Для быстрого заживления раны следует:
  • следить за чистотой раны, в ней не должно быть посторонних включений, грязи, частиц, отмерших тканей;
  • стараться не занести инфекцию;
  • не оставлять рану без повязки, исключить контакт с окружающей средой;
  • не пересушивать рану — для заживления нужна умеренно влажная среда.
Раны хуже заживают при анемии, сахарном диабете или истощении организма. Стоит отметить, что причиной медленного заживления также может стать неправильно обработка — например, когда на открытую рану наносят средство, предназначенное только для ее краев или закрытых ссадин.
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03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Лента новостейМолния
Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз