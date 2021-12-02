https://ria.ru/20211202/rakova-1761871508.html

Экс-замминистра Раковой предъявили новое обвинение

Экс-замминистра Раковой предъявили новое обвинение - РИА Новости, 02.12.2021

Экс-замминистра Раковой предъявили новое обвинение

Бывшей замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение — в мошенничестве c фиктивным устройством ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:54

2021-12-02T16:54

2021-12-02T17:59

происшествия

россия

марина ракова

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывшей замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение — в мошенничестве c фиктивным устройством ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности, сообщает МВД.По версии следствия, в 2017 году Ракова, которая была тогда гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), вступила в сговор с исполняющим обязанности гендиректора Максимом Инкиным, его сообщниками и Стеценко."Используя свое служебное положение, фигуранты заключили между ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним", — говорится в релизе.Как выяснили следователи, с июля 2017 по ноябрь 2018 года Стеценко необоснованно выплачивали бюджетные средства. На самом деле в фонде он не работал, хотя и занимал должность заместителя руководителя одной из дирекций.В это же время он числился ведущим специалистом департамента внедрения инновационных проектов и советником гендиректора, а с декабря 2016 по июль 2017 года — еще и заместителем генерального директора по экономическим вопросам.При этом Инкина и Стеценко передавали в бухгалтерию ФНФРО подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и другие документы. В итоге Стеценко необоснованно получил более девяти миллионов рублей зарплаты и премий — его ежемесячный доход на этих "работах" составлял до 300 тысяч рублей.Марину Ракову арестовали в начале октября по обвинению в хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета ФНФРО. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Еще одно обвинение касается фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС. Речь идет о том, что в 2018 году Ракова с сообщниками устроили в Институт общественных наук 12 человек из Минпросвещения по "липовым" трудовым договорам. В течение двух лет эти сотрудники получали зарплаты, но никаких работ не выполняли. Ущерб вузу оценивается более чем в 20 миллионов рублей.По статье о мошенничестве в особо крупном размере Раковой может грозить до десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20211123/rakova-1760338938.html

https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html

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происшествия, россия, марина ракова