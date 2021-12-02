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Депутаты Марий Эл поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Марий Эл поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 02.12.2021
Депутаты Марий Эл поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Государственного собрания Марий Эл на заседании в четверг большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:13
2021-12-02T16:13
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Государственного собрания Марий Эл на заседании в четверг большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах и на ряде видов транспорта.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Законопроект вызвал бурное обсуждение в Госсобрании Марий Эл, однако в итоге большинство депутатов проголосовали за одобрение федеральной инициативы. "Тридцать два - за, 15 - против. Постановление принято", - заявил председатель Государственного собрания Марий Эл Анатолий Смирнов.
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политика, общество, госдума рф, здоровье - общество, республика марий эл, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
16:13 02.12.2021
 
Депутаты Марий Эл поддержали законопроект о QR-кодах

Госсобрание Марий Эл поддержало законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Государственного собрания Марий Эл на заседании в четверг большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах и на ряде видов транспорта.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Законопроект вызвал бурное обсуждение в Госсобрании Марий Эл, однако в итоге большинство депутатов проголосовали за одобрение федеральной инициативы. "Тридцать два - за, 15 - против. Постановление принято", - заявил председатель Государственного собрания Марий Эл Анатолий Смирнов.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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