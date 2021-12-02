https://ria.ru/20211202/qr-kod-1761853738.html

Депутаты Марий Эл поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Марий Эл поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 02.12.2021

Депутаты Марий Эл поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Государственного собрания Марий Эл на заседании в четверг большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:13

2021-12-02T16:13

2021-12-02T16:13

распространение коронавируса

политика

общество

госдума рф

здоровье - общество

республика марий эл

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004208_0:119:3109:1868_1920x0_80_0_0_4297b3f1a30ae891448e0a67ef701f6c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Государственного собрания Марий Эл на заседании в четверг большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах и на ряде видов транспорта.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Законопроект вызвал бурное обсуждение в Госсобрании Марий Эл, однако в итоге большинство депутатов проголосовали за одобрение федеральной инициативы. "Тридцать два - за, 15 - против. Постановление принято", - заявил председатель Государственного собрания Марий Эл Анатолий Смирнов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, общество, госдума рф, здоровье - общество, республика марий эл, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код