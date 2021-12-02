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В Асбесте полиция пришла в гордуму для проверки QR-кодов у депутатов

В Асбесте полиция пришла в гордуму для проверки QR-кодов у депутатов - РИА Новости, 02.12.2021

В Асбесте полиция пришла в гордуму для проверки QR-кодов у депутатов

Полиция в городе Асбест Свердловской области пришла на заседание гордумы для проверки QR-кодов у депутатов, в отношении одного парламентария составили протокол, РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:56

2021-12-02T14:56

2021-12-02T14:56

распространение коронавируса

происшествия

асбест

свердловская область

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справедливая россия

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в городе Асбест Свердловской области пришла на заседание гордумы для проверки QR-кодов у депутатов, в отношении одного парламентария составили протокол, сообщил РИА Новости в четверг председатель думы Сергей Ларионов."Дума прошла, под занавес приходят полицейские. Я их попросил подождать, заседание закончилось. Они начали проверять QR-коды у тех, кто тут присутствовал, – у депутатов, в том числе… (Евгения) Шабанова (депутат от партии "Справедливая Россия" - ред.) опросили, составили протокол", - сказал собеседник агентства.По его словам, у депутата нет QR-кода. Председатель думы пояснил, что на входе в парламент проверяют QR-коды, но Шабанов все равно прошел, так как заявил, что не пускать депутата не имеют права."Мое мнение – если ты депутат, ты должен быть образцом", - заявил Ларионов.Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать эту ситуацию позже.

https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760922995.html

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свердловская область

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