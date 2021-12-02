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В Асбесте полиция пришла в гордуму для проверки QR-кодов у депутатов
В Асбесте полиция пришла в гордуму для проверки QR-кодов у депутатов - РИА Новости, 02.12.2021
В Асбесте полиция пришла в гордуму для проверки QR-кодов у депутатов
Полиция в городе Асбест Свердловской области пришла на заседание гордумы для проверки QR-кодов у депутатов, в отношении одного парламентария составили протокол, РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:56
2021-12-02T14:56
распространение коронавируса
происшествия
асбест
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
справедливая россия
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в городе Асбест Свердловской области пришла на заседание гордумы для проверки QR-кодов у депутатов, в отношении одного парламентария составили протокол, сообщил РИА Новости в четверг председатель думы Сергей Ларионов."Дума прошла, под занавес приходят полицейские. Я их попросил подождать, заседание закончилось. Они начали проверять QR-коды у тех, кто тут присутствовал, – у депутатов, в том числе… (Евгения) Шабанова (депутат от партии "Справедливая Россия" - ред.) опросили, составили протокол", - сказал собеседник агентства.По его словам, у депутата нет QR-кода. Председатель думы пояснил, что на входе в парламент проверяют QR-коды, но Шабанов все равно прошел, так как заявил, что не пускать депутата не имеют права."Мое мнение – если ты депутат, ты должен быть образцом", - заявил Ларионов.Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать эту ситуацию позже.
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происшествия, асбест, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), справедливая россия, здоровье - общество, коронавирусы, валерий горелых, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
14:56 02.12.2021
 
В Асбесте полиция пришла в гордуму для проверки QR-кодов у депутатов

Полиция в Асбесте составила протокол на одного депутата после проверки QR-кодов в гордуме

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в городе Асбест Свердловской области пришла на заседание гордумы для проверки QR-кодов у депутатов, в отношении одного парламентария составили протокол, сообщил РИА Новости в четверг председатель думы Сергей Ларионов.
"Дума прошла, под занавес приходят полицейские. Я их попросил подождать, заседание закончилось. Они начали проверять QR-коды у тех, кто тут присутствовал, – у депутатов, в том числе… (Евгения) Шабанова (депутат от партии "Справедливая Россия" - ред.) опросили, составили протокол", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, у депутата нет QR-кода. Председатель думы пояснил, что на входе в парламент проверяют QR-коды, но Шабанов все равно прошел, так как заявил, что не пускать депутата не имеют права.
"Мое мнение – если ты депутат, ты должен быть образцом", - заявил Ларионов.
Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать эту ситуацию позже.
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