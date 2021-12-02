https://ria.ru/20211202/putin-1761898797.html
Только деньги считаете?! Путин ударил кулаком по столу во время совещания
Путин ударил кулаком по столу во время совещания - РИА Новости, 02.12.2021
Только деньги считаете?! Путин ударил кулаком по столу во время совещания
Президент России Владимир Путин эмоционально высказался об условиях работы шахтеров во время совещания по ситуации в угольной отрасли. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:25
2021-12-02T18:25
2021-12-02T21:33
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин эмоционально высказался об условиях работы шахтеров во время совещания по ситуации в угольной отрасли."Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году", — заявил российский лидер, ударив кулаком по столу.Сегодня Путин озвучил причину аварии на шахте "Листвяжная". По его словам, трагедия произошла из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков. Президент добавил, что Следственный комитет и прокуратура будут подробно разбираться, что именно привело к аварии, и "огульных" обвинений не будет.Также глава государства попросил главу совета директоров "СДС уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте, где случилась трагедия."А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?" — поинтересовался он.Помимо прочего, Путин раскритиковал доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. Российский лидер подчеркнул, что не увидел глубокого анализа.Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По предварительной версии, трагедия произошла из-за взрыва метана.
https://ria.ru/20211202/putin-1761834826.html
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РИА Новости
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"Следили или только деньги считали?" – Путин попросил объяснить отсутствие безопасности на "Листвяжной"
Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров "СДС уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщить, следили ли за этим или только деньги считали.
2021-12-02T18:25
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общество, владимир путин, россия
18:25 02.12.2021 (обновлено: 21:33 02.12.2021)
Путин ударил кулаком по столу во время совещания
Президент Путин ударил кулаком по столу во время совещания об условиях работы на шахтах
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
эмоционально высказался об условиях работы шахтеров во время совещания по ситуации в угольной отрасли.
"Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году", — заявил российский лидер, ударив кулаком по столу.
Сегодня Путин озвучил причину аварии на шахте "Листвяжная". По его словам, трагедия произошла из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков. Президент добавил, что Следственный комитет и прокуратура будут подробно разбираться, что именно привело к аварии, и "огульных" обвинений не будет.
Также глава государства попросил главу совета директоров "СДС уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте, где случилась трагедия.
"А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?" — поинтересовался он.
Помимо прочего, Путин раскритиковал
доклад главы Минтруда Антона Котякова
об оплате труда шахтеров. Российский лидер подчеркнул, что не увидел глубокого анализа.
Авария на шахте "Листвяжная" произошла
25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По предварительной версии, трагедия произошла из-за взрыва метана.