https://ria.ru/20211202/putin-1761898797.html

Только деньги считаете?! Путин ударил кулаком по столу во время совещания

Путин ударил кулаком по столу во время совещания - РИА Новости, 02.12.2021

Только деньги считаете?! Путин ударил кулаком по столу во время совещания

Президент России Владимир Путин эмоционально высказался об условиях работы шахтеров во время совещания по ситуации в угольной отрасли. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:25

2021-12-02T18:25

2021-12-02T21:33

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин эмоционально высказался об условиях работы шахтеров во время совещания по ситуации в угольной отрасли."Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году", — заявил российский лидер, ударив кулаком по столу.Сегодня Путин озвучил причину аварии на шахте "Листвяжная". По его словам, трагедия произошла из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков. Президент добавил, что Следственный комитет и прокуратура будут подробно разбираться, что именно привело к аварии, и "огульных" обвинений не будет.Также глава государства попросил главу совета директоров "СДС уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте, где случилась трагедия."А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?" — поинтересовался он.Помимо прочего, Путин раскритиковал доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. Российский лидер подчеркнул, что не увидел глубокого анализа.Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По предварительной версии, трагедия произошла из-за взрыва метана.

https://ria.ru/20211202/putin-1761834826.html

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"Следили или только деньги считали?" – Путин попросил объяснить отсутствие безопасности на "Листвяжной" Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров "СДС уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщить, следили ли за этим или только деньги считали. 2021-12-02T18:25 true PT0M41S

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общество, владимир путин, россия