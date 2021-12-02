https://ria.ru/20211202/shakhtery-1761885425.html
Путин раскритиковал Котякова за доклад о зарплатах шахтеров
Путин раскритиковал Котякова за доклад о зарплатах шахтеров - РИА Новости, 02.12.2021
Путин раскритиковал Котякова за доклад о зарплатах шахтеров
Президент России Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров, отметив, что был проведен недостаточно... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:36
2021-12-02T17:36
2021-12-02T18:00
владимир путин
антон котяков
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров, отметив, что был проведен недостаточно глубокий анализ.Котяков в своем докладе рассказал о структуре начисления зарплат, а также о проверках исполнения отраслевых соглашений. Глава Минтруда рассказал, что за время проверок был выявлен единственный случай, который демонстрировал, что отраслевое соглашение было нарушено и было вынесено решение с наложением штрафа в 300 тысяч рублей для устранения. Контроль за соблюдением соглашения, как сообщил министр, закреплен на социальных партнеров."Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом", - сказал Путин министру на совещании по развитию угольной отрасли после трагедии в Кузбассе.
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"Я не удовлетворен вашим ответом" – Путин про доклад главы Минтруда о зарплатах шахтеров
Владимир Путин заявил, что не удовлетворен докладом главы Минтруда Котякова по поводу оплаты труда шахтеров: "Не могу сказать, что это был глубокий анализ".
2021-12-02T17:36
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владимир путин, антон котяков, экономика
17:36 02.12.2021 (обновлено: 18:00 02.12.2021)
Путин раскритиковал Котякова за доклад о зарплатах шахтеров
Президент Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда Котякова о зарплатах шахтеров