https://ria.ru/20211202/putin-1761880337.html

Путин назвал причину аварии на шахте "Листвяжная"

Путин назвал причину аварии на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021

Путин назвал причину аварии на шахте "Листвяжная"

Президент России Владимир Путин сообщил, что причиной аварии на "Листвяжной" стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты, проверки на шахте, по... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:21

2021-12-02T17:21

2021-12-02T18:11

происшествия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

владимир путин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что причиной аварии на "Листвяжной" стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты, проверки на шахте, по данным СК РФ, не проводились.На совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства сообщил, что ему пришел документ из СК по аварии."Ключевые вещи все-таки зачитаю. Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ... проводимых при повышенной загазованности метаном. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались", - сказал Путин."Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном", - добавил президент.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/kuzbass-1761836482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, владимир путин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия