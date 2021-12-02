https://ria.ru/20211202/putin-1761840044.html

Лукашенко высоко оценил действия Путина после выборов в Белоруссии

Лукашенко высоко оценил действия Путина после выборов в Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко высоко оценил действия Путина после выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году глава российского... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:31

2021-12-02T15:31

2021-12-02T17:05

протесты в белоруссии

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белоруссия

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александр лукашенко

россия

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году глава российского государства Владимир Путин поступил как настоящий друг, настоящий человек."Он не как союзник, он поступил и как настоящий друг, как настоящий человек", - сказал он, отвечая на вопрос, проявил ли себя Путин как твердый союзник.По словам Лукашенко, бывают у президентов и моменты разочарования друг в друге. "Но я разочаровывался пока и мне, и президенту Путину еще раз по голове не ударили наши истинные враги. И мы поняли, что пришло время встать спина к спине ... и отстреливаться", - сказал он.Как заметил президент Белоруссии, он уже говорил, что "придет время, что мы с Путиным будем стоять спина к спине и отстреливаться вместе, это было в тот момент, когда вы требовали за тонну нефти, которую у вас покупают, чтобы мы вам еще премию платили". "В мире всегда платит тот, кто продает, премию, а вы требовали от меня. И у нас там, как вы говорите, разочаровывали вы друг друга, и тогда я сказал, посмотрите, придет время, когда мы будем спина к спине стоять и отстреливаться. Получилось?", - сказал Лукашенко.Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, РФ будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией и продолжать строительство Союзного государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911702.html

https://ria.ru/20210225/belorussiya-1599016484.html

https://ria.ru/20200817/1575891477.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия