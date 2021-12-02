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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211202/putin-1761840044.html
Лукашенко высоко оценил действия Путина после выборов в Белоруссии
Лукашенко высоко оценил действия Путина после выборов в Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко высоко оценил действия Путина после выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году глава российского... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:31
2021-12-02T17:05
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году глава российского государства Владимир Путин поступил как настоящий друг, настоящий человек."Он не как союзник, он поступил и как настоящий друг, как настоящий человек", - сказал он, отвечая на вопрос, проявил ли себя Путин как твердый союзник.По словам Лукашенко, бывают у президентов и моменты разочарования друг в друге. "Но я разочаровывался пока и мне, и президенту Путину еще раз по голове не ударили наши истинные враги. И мы поняли, что пришло время встать спина к спине ... и отстреливаться", - сказал он.Как заметил президент Белоруссии, он уже говорил, что "придет время, что мы с Путиным будем стоять спина к спине и отстреливаться вместе, это было в тот момент, когда вы требовали за тонну нефти, которую у вас покупают, чтобы мы вам еще премию платили". "В мире всегда платит тот, кто продает, премию, а вы требовали от меня. И у нас там, как вы говорите, разочаровывали вы друг друга, и тогда я сказал, посмотрите, придет время, когда мы будем спина к спине стоять и отстреливаться. Получилось?", - сказал Лукашенко.Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, РФ будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией и продолжать строительство Союзного государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911702.html
https://ria.ru/20210225/belorussiya-1599016484.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
15:31 02.12.2021 (обновлено: 17:05 02.12.2021)
 
Лукашенко высоко оценил действия Путина после выборов в Белоруссии

Президент Лукашенко: Путин после выборов в 2020 году поступил как настоящий друг

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году глава российского государства Владимир Путин поступил как настоящий друг, настоящий человек.
"Он не как союзник, он поступил и как настоящий друг, как настоящий человек", - сказал он, отвечая на вопрос, проявил ли себя Путин как твердый союзник.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 14:54
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
По словам Лукашенко, бывают у президентов и моменты разочарования друг в друге. "Но я разочаровывался пока и мне, и президенту Путину еще раз по голове не ударили наши истинные враги. И мы поняли, что пришло время встать спина к спине ... и отстреливаться", - сказал он.
Как заметил президент Белоруссии, он уже говорил, что "придет время, что мы с Путиным будем стоять спина к спине и отстреливаться вместе, это было в тот момент, когда вы требовали за тонну нефти, которую у вас покупают, чтобы мы вам еще премию платили". "В мире всегда платит тот, кто продает, премию, а вы требовали от меня. И у нас там, как вы говорите, разочаровывали вы друг друга, и тогда я сказал, посмотрите, придет время, когда мы будем спина к спине стоять и отстреливаться. Получилось?", - сказал Лукашенко.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 23:05
Белоруссия заявила, что продолжит укреплять отношения с Россией
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, РФ будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией и продолжать строительство Союзного государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа 2020, 14:29Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов
 
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