https://ria.ru/20211202/putin-1761836080.html

Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте

Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте - РИА Новости, 02.12.2021

Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте

Президент России Владимир Путин заявил, что после ЧП на шахте "Листвяжная" в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:15

2021-12-02T15:15

2021-12-02T15:30

владимир путин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

междуреченск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шахта "распадская"

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после ЧП на шахте "Листвяжная" в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера."Сегодня проведем ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте "Распадская". Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях. Сегодня проанализируем эти вопросы. Очевидно, что здесь потребуются и дополнительные шаги, в том числе экономического характера", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.По словам президента, после того как были приняты решения в 2010 году, ему докладывали, что все поручения исполнены. "Надо посмотреть, как они выполнены. Что конкретно сделано и как? Давайте с этим разберемся", - сказал Путин.Неделю назад, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.Авария на шахте "Распадская" в городе Междуреченске Кемеровской области произошла в ночь на 9 мая 2010 года. На шахте с интервалом в четыре часа прогремели два взрыва метана. Авария унесла жизни 91 человека, еще 133 шахтера получили травмы.

https://ria.ru/20211202/shakhta-1761837199.html

кемеровская область

междуреченск

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владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, междуреченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шахта "распадская"