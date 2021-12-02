https://ria.ru/20211202/putin-1761836080.html
Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте
Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте - РИА Новости, 02.12.2021
Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте
Президент России Владимир Путин заявил, что после ЧП на шахте "Листвяжная" в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:15
2021-12-02T15:15
2021-12-02T15:30
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
междуреченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шахта "распадская"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759109836_0:186:3078:1917_1920x0_80_0_0_c6b4bcfd44a40516e6e1833577b29a8b.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после ЧП на шахте "Листвяжная" в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера."Сегодня проведем ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте "Распадская". Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях. Сегодня проанализируем эти вопросы. Очевидно, что здесь потребуются и дополнительные шаги, в том числе экономического характера", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.По словам президента, после того как были приняты решения в 2010 году, ему докладывали, что все поручения исполнены. "Надо посмотреть, как они выполнены. Что конкретно сделано и как? Давайте с этим разберемся", - сказал Путин.Неделю назад, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.Авария на шахте "Распадская" в городе Междуреченске Кемеровской области произошла в ночь на 9 мая 2010 года. На шахте с интервалом в четыре часа прогремели два взрыва метана. Авария унесла жизни 91 человека, еще 133 шахтера получили травмы.
https://ria.ru/20211202/shakhta-1761837199.html
кемеровская область
междуреченск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759109836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db202d5408f1e27205514bd9a6d597ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, междуреченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шахта "распадская"
15:15 02.12.2021 (обновлено: 15:30 02.12.2021)
Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте
Президент Путин: после ЧП на шахте потребуются дополнительные меры