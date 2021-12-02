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Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте
Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте - РИА Новости, 02.12.2021
Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте
Президент России Владимир Путин заявил, что после ЧП на шахте "Листвяжная" в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:15
2021-12-02T15:30
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
междуреченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шахта "распадская"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после ЧП на шахте "Листвяжная" в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера."Сегодня проведем ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте "Распадская". Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях. Сегодня проанализируем эти вопросы. Очевидно, что здесь потребуются и дополнительные шаги, в том числе экономического характера", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.По словам президента, после того как были приняты решения в 2010 году, ему докладывали, что все поручения исполнены. "Надо посмотреть, как они выполнены. Что конкретно сделано и как? Давайте с этим разберемся", - сказал Путин.Неделю назад, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.Авария на шахте "Распадская" в городе Междуреченске Кемеровской области произошла в ночь на 9 мая 2010 года. На шахте с интервалом в четыре часа прогремели два взрыва метана. Авария унесла жизни 91 человека, еще 133 шахтера получили травмы.
https://ria.ru/20211202/shakhta-1761837199.html
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владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, междуреченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шахта "распадская"
15:15 02.12.2021 (обновлено: 15:30 02.12.2021)
 
Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте

Президент Путин: после ЧП на шахте потребуются дополнительные меры

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после ЧП на шахте "Листвяжная" в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера.
"Сегодня проведем ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте "Распадская". Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях. Сегодня проанализируем эти вопросы. Очевидно, что здесь потребуются и дополнительные шаги, в том числе экономического характера", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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По словам президента, после того как были приняты решения в 2010 году, ему докладывали, что все поручения исполнены. "Надо посмотреть, как они выполнены. Что конкретно сделано и как? Давайте с этим разберемся", - сказал Путин.
Неделю назад, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.
Авария на шахте "Распадская" в городе Междуреченске Кемеровской области произошла в ночь на 9 мая 2010 года. На шахте с интервалом в четыре часа прогремели два взрыва метана. Авария унесла жизни 91 человека, еще 133 шахтера получили травмы.
 
Владимир ПутинАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеКемеровская областьМеждуреченскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шахта "Распадская"
 
 
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