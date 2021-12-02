https://ria.ru/20211202/putin-1761834826.html

Путин призвал защищать жизни и здоровье шахтеров

Путин призвал защищать жизни и здоровье шахтеров - РИА Новости, 02.12.2021

Путин призвал защищать жизни и здоровье шахтеров

Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, спускающихся в шахту, их жизни и здоровье должны быть защищены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:10

2021-12-02T15:10

2021-12-02T15:13

общество

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, спускающихся в шахту, их жизни и здоровье должны быть защищены, заявил президент России Владимир Путин.Неделю назад, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек."Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем, недопустимо злоупотреблять эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены", - сказал Путин на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе.

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общество, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе