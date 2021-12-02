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"Лицемерие в кубе": Пушков жестко ответил на слова генсека НАТО про Россию
"Лицемерие в кубе": Пушков жестко ответил на слова генсека НАТО про Россию - РИА Новости, 02.12.2021
"Лицемерие в кубе": Пушков жестко ответил на слова генсека НАТО про Россию
Сенатор Алексей Пушков жестко отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, раскритиковавшего наличие у России сфер влияния. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:33
2021-12-02T13:50
в мире
киев
ирак
дмитрий песков
алексей пушков
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, раскритиковавшего наличие у России сфер влияния."Для генсека НАТО неприемлемо наличие у России сферы интересов. Зато у НАТО она может простираться аж до Китая", — написал парламентарий в Twitter.По мнению политика, у альянса есть не только сферы влияния, но и "сферы прямой и косвенной агрессии", среди которых Ирак, Ливия, Афганистан и Сирия."На деле его (Столтенберга — Прим. ред.) мысль такова: Западу можно все, России - ничего. Лицемерие в кубе", — подчеркнул Пушков.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния". Он заявил, что Москва не может препятствовать членству Украины в НАТО, так как решение об этом должен принимать сам Киев и государства — члены альянса.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211201/pushkov-1761561530.html
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в мире, киев, ирак, дмитрий песков, алексей пушков, нато, сергей лавров, россия
13:33 02.12.2021 (обновлено: 13:50 02.12.2021)
 
"Лицемерие в кубе": Пушков жестко ответил на слова генсека НАТО про Россию

Сенатор Пушков: слова генсека НАТО Столтенберга о сферах влияния России лицемерны в кубе

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, раскритиковавшего наличие у России сфер влияния.
"Для генсека НАТО неприемлемо наличие у России сферы интересов. Зато у НАТО она может простираться аж до Китая", — написал парламентарий в Twitter.
По мнению политика, у альянса есть не только сферы влияния, но и "сферы прямой и косвенной агрессии", среди которых Ирак, Ливия, Афганистан и Сирия.
"На деле его (Столтенберга — Прим. ред.) мысль такова: Западу можно все, России - ничего. Лицемерие в кубе", — подчеркнул Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния". Он заявил, что Москва не может препятствовать членству Украины в НАТО, так как решение об этом должен принимать сам Киев и государства — члены альянса.
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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