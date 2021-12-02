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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211202/priamure-1761762726.html
Глава Приамурья назвал промышленный туризм приоритетом в развитии региона
Глава Приамурья назвал промышленный туризм приоритетом в развитии региона - РИА Новости, 02.12.2021
Глава Приамурья назвал промышленный туризм приоритетом в развитии региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион вошёл в тридцатку участников всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма и это... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:30
2021-12-02T10:30
амурская область
амурская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
нижне-бурейская гэс
ольга захарова
агентство стратегических инициатив (аси)
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион вошёл в тридцатку участников всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма и это направление одно из приоритетов социально-экономического развития Приамурья.Как уточняет правительство Приамурья, Орлов встретился с директором Центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольгой Захаровой и руководителем программы Центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольгой Шандуренко. Они вместе с экспертами оценили уже созданные маршруты, специалисты также готовы помочь разработать новые экскурсии."Хочу поблагодарить вас и в вашем лице всю команду Агентства стратегических инициатив за то, что заявка Амурской области вошла в тридцатку участников всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма. Туризм для нас одно из шести приоритетных направлений в стратегии социально-экономического развития. В силу расположения региона (Благовещенск граничит с Китаем по реке Амур) у нас туризм связан с внешнеэкономической деятельностью. В условиях длительного влияния пандемии на туристическую отрасль в 2021 году мы особое внимание обратили на развитие внутреннего туризма. Хочу отметить прирост российских туристов – за девять месяцев 2021 года регион посетили почти 60 тысяч человек, в прошлом году почти в два раза меньше", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.В Приамурье развита гидроэнергетика, строится космодром Восточный, создаётся газовый кластер и реализуется федеральный проект по расширению БАМа и Транссиба.Акселерационную программу по развитию промышленного туризма реализует "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при поддержке Минпромторга России. Цель – создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах для улучшения имиджа, повышения открытости российских региональных предприятий, формирование лояльности к продукции отечественных брендов, поддержка молодежи при выборе профессии.Эксперты посетили космодром Восточный, Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС, маслоэкстракционные заводы "Амурский" и "СОЯ АНК", предприятие "Тайга Органика", крем-мед этого производителя в 2018 году на Восточном экономическом форуме попробовали президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин, теперь продукцию экспортируют в Китай, Корею, Тайвань.По итогам акселератора в российских регионах создадут классические экскурсионные туры по предприятиям, театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы, квесты, которые будут знакомить с различными технологиями и производственными процессами.
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амурская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), нижне-бурейская гэс, ольга захарова, агентство стратегических инициатив (аси), василий орлов (губернатор), россия
10:30 02.12.2021
 
Глава Приамурья назвал промышленный туризм приоритетом в развитии региона

Губернатор Василий орлов назвал промышленный туризм приоритетом в развитии региона

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион вошёл в тридцатку участников всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма и это направление одно из приоритетов социально-экономического развития Приамурья.
Как уточняет правительство Приамурья, Орлов встретился с директором Центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольгой Захаровой и руководителем программы Центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольгой Шандуренко. Они вместе с экспертами оценили уже созданные маршруты, специалисты также готовы помочь разработать новые экскурсии.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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"Хочу поблагодарить вас и в вашем лице всю команду Агентства стратегических инициатив за то, что заявка Амурской области вошла в тридцатку участников всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма. Туризм для нас одно из шести приоритетных направлений в стратегии социально-экономического развития. В силу расположения региона (Благовещенск граничит с Китаем по реке Амур) у нас туризм связан с внешнеэкономической деятельностью. В условиях длительного влияния пандемии на туристическую отрасль в 2021 году мы особое внимание обратили на развитие внутреннего туризма. Хочу отметить прирост российских туристов – за девять месяцев 2021 года регион посетили почти 60 тысяч человек, в прошлом году почти в два раза меньше", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
В Приамурье развита гидроэнергетика, строится космодром Восточный, создаётся газовый кластер и реализуется федеральный проект по расширению БАМа и Транссиба.
Акселерационную программу по развитию промышленного туризма реализует "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при поддержке Минпромторга России. Цель – создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах для улучшения имиджа, повышения открытости российских региональных предприятий, формирование лояльности к продукции отечественных брендов, поддержка молодежи при выборе профессии.
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2 ноября, 09:32Туризм
Глава Приамурья отметил потенциал туризма на космодром Восточный
Эксперты посетили космодром Восточный, Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС, маслоэкстракционные заводы "Амурский" и "СОЯ АНК", предприятие "Тайга Органика", крем-мед этого производителя в 2018 году на Восточном экономическом форуме попробовали президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин, теперь продукцию экспортируют в Китай, Корею, Тайвань.
"У вас есть, что показывать. То, что мы увидели – впечатляет, хотелось, чтобы программа по развитию промтуризма реализовалась. Это и профориентация, и возможность показать потенциал региона через людей", - резюмировала Захарова.
По итогам акселератора в российских регионах создадут классические экскурсионные туры по предприятиям, театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы, квесты, которые будут знакомить с различными технологиями и производственными процессами.
 
Амурская областьАмурская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Нижне-Бурейская ГЭСОльга ЗахароваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Василий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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