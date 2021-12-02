Глава Приамурья назвал промышленный туризм приоритетом в развитии региона
Губернатор Василий орлов назвал промышленный туризм приоритетом в развитии региона
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион вошёл в тридцатку участников всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма и это направление одно из приоритетов социально-экономического развития Приамурья.
Как уточняет правительство Приамурья, Орлов встретился с директором Центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольгой Захаровой и руководителем программы Центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольгой Шандуренко. Они вместе с экспертами оценили уже созданные маршруты, специалисты также готовы помочь разработать новые экскурсии.
"Хочу поблагодарить вас и в вашем лице всю команду Агентства стратегических инициатив за то, что заявка Амурской области вошла в тридцатку участников всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма. Туризм для нас одно из шести приоритетных направлений в стратегии социально-экономического развития. В силу расположения региона (Благовещенск граничит с Китаем по реке Амур) у нас туризм связан с внешнеэкономической деятельностью. В условиях длительного влияния пандемии на туристическую отрасль в 2021 году мы особое внимание обратили на развитие внутреннего туризма. Хочу отметить прирост российских туристов – за девять месяцев 2021 года регион посетили почти 60 тысяч человек, в прошлом году почти в два раза меньше", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
В Приамурье развита гидроэнергетика, строится космодром Восточный, создаётся газовый кластер и реализуется федеральный проект по расширению БАМа и Транссиба.
Акселерационную программу по развитию промышленного туризма реализует "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при поддержке Минпромторга России. Цель – создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах для улучшения имиджа, повышения открытости российских региональных предприятий, формирование лояльности к продукции отечественных брендов, поддержка молодежи при выборе профессии.
Эксперты посетили космодром Восточный, Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС, маслоэкстракционные заводы "Амурский" и "СОЯ АНК", предприятие "Тайга Органика", крем-мед этого производителя в 2018 году на Восточном экономическом форуме попробовали президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин, теперь продукцию экспортируют в Китай, Корею, Тайвань.
"У вас есть, что показывать. То, что мы увидели – впечатляет, хотелось, чтобы программа по развитию промтуризма реализовалась. Это и профориентация, и возможность показать потенциал региона через людей", - резюмировала Захарова.
По итогам акселератора в российских регионах создадут классические экскурсионные туры по предприятиям, театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы, квесты, которые будут знакомить с различными технологиями и производственными процессами.