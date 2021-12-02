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Наука
https://ria.ru/20211202/preparat-1761745004.html
Минздрав допустил к клиническим испытаниям препарат для лечения рака груди
Минздрав допустил к клиническим испытаниям препарат для лечения рака груди - РИА Новости, 02.12.2021
Минздрав допустил к клиническим испытаниям препарат для лечения рака груди
Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний инновационного препарата для лечения рака молочной железы - первого в России, созданного на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T06:29
2021-12-02T06:29
наука
общество
санкт-петербург
новосибирск
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
сибирское отделение ран
здоровье
россия
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НОВОСИБИРСК, 2 дек - РИА Новости. Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний инновационного препарата для лечения рака молочной железы - первого в России, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса, сообщает в четверг разработчик препарата Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.В научном институте пояснили, что препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, сконструированное на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины."Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса. Доклинические испытания показали, что VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, самостоятельно ищет метастазы и угнетает их рост. Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и комбинации с любыми другими методами лечения", - отмечает разработчик.Клинические испытания будут проходить в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. В ходе испытаний планируется оценить безопасность, переносимость и фармакокинетику лекарственного препарата у пациенток с рецидивирующим и (или) рефрактерным метастатическим раком молочной железы.Онколитические вирусы - стремительно растущий класс терапевтических агентов для борьбы со злокачественными новообразованиями. Развитие генной инженерии позволило создать рекомбинантные вирусы, способные не только более избирательно уничтожать раковые клетки, но и стимулировать собственный противоопухолевый иммунитет.
https://ria.ru/20210923/uskoritel-1751478862.html
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общество, санкт-петербург, новосибирск, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сибирское отделение ран, здоровье, россия
06:29 02.12.2021
 
Минздрав допустил к клиническим испытаниям препарат для лечения рака груди

Минздрав допустил к клиническим испытаниям новый препарат для лечения рака молочной железы

© Fotolia / Dragos IliescuДевушка придерживает рукой грудь
Девушка придерживает рукой грудь - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Fotolia / Dragos Iliescu
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НОВОСИБИРСК, 2 дек - РИА Новости. Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний инновационного препарата для лечения рака молочной железы - первого в России, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса, сообщает в четверг разработчик препарата Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.
"Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования инновационного лекарственного препарата для лечения рака молочной железы. Это первый в России противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Лекарственное средство разработано Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с ООО "Онкостар", - говорится в сообщении.
В научном институте пояснили, что препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, сконструированное на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины.
"Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса. Доклинические испытания показали, что VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, самостоятельно ищет метастазы и угнетает их рост. Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и комбинации с любыми другими методами лечения", - отмечает разработчик.
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Клинические испытания будут проходить в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. В ходе испытаний планируется оценить безопасность, переносимость и фармакокинетику лекарственного препарата у пациенток с рецидивирующим и (или) рефрактерным метастатическим раком молочной железы.
Онколитические вирусы - стремительно растущий класс терапевтических агентов для борьбы со злокачественными новообразованиями. Развитие генной инженерии позволило создать рекомбинантные вирусы, способные не только более избирательно уничтожать раковые клетки, но и стимулировать собственный противоопухолевый иммунитет.
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