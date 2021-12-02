https://ria.ru/20211202/preparat-1761745004.html

Минздрав допустил к клиническим испытаниям препарат для лечения рака груди

Минздрав допустил к клиническим испытаниям препарат для лечения рака груди - РИА Новости, 02.12.2021

Минздрав допустил к клиническим испытаниям препарат для лечения рака груди

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний инновационного препарата для лечения рака молочной железы - первого в России, созданного на... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T06:29

2021-12-02T06:29

2021-12-02T06:29

наука

общество

санкт-петербург

новосибирск

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

сибирское отделение ран

здоровье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92670/85/926708595_0:249:2849:1851_1920x0_80_0_0_55f8c1163336ed2c13168fe054a6313d.jpg

НОВОСИБИРСК, 2 дек - РИА Новости. Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний инновационного препарата для лечения рака молочной железы - первого в России, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса, сообщает в четверг разработчик препарата Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.В научном институте пояснили, что препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, сконструированное на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины."Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса. Доклинические испытания показали, что VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, самостоятельно ищет метастазы и угнетает их рост. Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и комбинации с любыми другими методами лечения", - отмечает разработчик.Клинические испытания будут проходить в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. В ходе испытаний планируется оценить безопасность, переносимость и фармакокинетику лекарственного препарата у пациенток с рецидивирующим и (или) рефрактерным метастатическим раком молочной железы.Онколитические вирусы - стремительно растущий класс терапевтических агентов для борьбы со злокачественными новообразованиями. Развитие генной инженерии позволило создать рекомбинантные вирусы, способные не только более избирательно уничтожать раковые клетки, но и стимулировать собственный противоопухолевый иммунитет.

https://ria.ru/20210923/uskoritel-1751478862.html

https://ria.ru/20210815/rak-1745826129.html

санкт-петербург

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, новосибирск, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сибирское отделение ран, здоровье, россия