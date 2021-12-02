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Володин переизбран председателем Парламентского собрания СГ

Володин переизбран председателем Парламентского собрания СГ - РИА Новости, 02.12.2021

Володин переизбран председателем Парламентского собрания СГ

Спикер Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин в четверг был переизбран председателем Парламентского собрания Союзного государства. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:58

2021-12-02T13:58

2021-12-02T14:17

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

белоруссия

вячеслав володин

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин в четверг был переизбран председателем Парламентского собрания Союзного государства.Кандидатуру Володина официально представил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.Кроме этого заместителем Володина был избран первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.Депутаты также приняли постановление о включении в состав Парламентского собрания обновленной после прошедших думских выборов российской депутации.Володин прибыл в Минск в четверг с официальным визитом. Перед заседанием 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства спикер встретился с президентом республики Александром Лукашенко.В ходе заседания депутаты Парламентского собрания намерены обсудить законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ, которые были утверждены главами государств 4 ноября.

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политика, белоруссия, вячеслав володин, александр лукашенко, россия