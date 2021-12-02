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Володин переизбран председателем Парламентского собрания СГ
Володин переизбран председателем Парламентского собрания СГ - РИА Новости, 02.12.2021
Володин переизбран председателем Парламентского собрания СГ
Спикер Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин в четверг был переизбран председателем Парламентского собрания Союзного государства. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:58
2021-12-02T14:17
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
белоруссия
вячеслав володин
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин в четверг был переизбран председателем Парламентского собрания Союзного государства.Кандидатуру Володина официально представил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.Кроме этого заместителем Володина был избран первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.Депутаты также приняли постановление о включении в состав Парламентского собрания обновленной после прошедших думских выборов российской депутации.Володин прибыл в Минск в четверг с официальным визитом. Перед заседанием 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства спикер встретился с президентом республики Александром Лукашенко.В ходе заседания депутаты Парламентского собрания намерены обсудить законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ, которые были утверждены главами государств 4 ноября.
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политика, белоруссия, вячеслав володин, александр лукашенко, россия
13:58 02.12.2021 (обновлено: 14:17 02.12.2021)
 

Володин переизбран председателем Парламентского собрания СГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин в четверг был переизбран председателем Парламентского собрания Союзного государства.
Кандидатуру Володина официально представил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.
"Уважаемый Вячеслав Викторович, от лица союзного депутатского корпуса позвольте поздравить вас с единогласным избранием председателем Парламентского собрания Беларуси и России", - обратился он к Володину после проведения открытого голосования.
Кроме этого заместителем Володина был избран первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Депутаты также приняли постановление о включении в состав Парламентского собрания обновленной после прошедших думских выборов российской депутации.
Володин прибыл в Минск в четверг с официальным визитом. Перед заседанием 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства спикер встретился с президентом республики Александром Лукашенко.
В ходе заседания депутаты Парламентского собрания намерены обсудить законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ, которые были утверждены главами государств 4 ноября.
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