https://ria.ru/20211202/pravitelstvo-1761797509.html

Правительство выделит дополнительные средства для помощи малоимущим семьям

Правительство выделит дополнительные средства для помощи малоимущим семьям - РИА Новости, 02.12.2021

Правительство выделит дополнительные средства для помощи малоимущим семьям

Регионы дополнительно получат более шести миллиардов рублей на помощь семьям с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:01

2021-12-02T13:01

2021-12-02T13:39

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Регионы дополнительно получат более шести миллиардов рублей на помощь семьям с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Глава кабмина напомнил, что ранее субъектам для этих целей уже выделили почти 305 миллиардов рублей.В октябре Владимир Путин говорил, что в стране надо сформировать целостную систему помощи семьям с детьми, а в конце сентября отмечал, что при необходимости власти могут ввести новые меры.В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за три года реализации программы Десятилетия детства расходы регионов на меры соцподдержки детей выросли на 40 процентов.

https://ria.ru/20211016/ipoteka-1754854425.html

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михаил мишустин