https://ria.ru/20211202/pravitelstvo-1761797509.html
Правительство выделит дополнительные средства для помощи малоимущим семьям
Правительство выделит дополнительные средства для помощи малоимущим семьям - РИА Новости, 02.12.2021
Правительство выделит дополнительные средства для помощи малоимущим семьям
Регионы дополнительно получат более шести миллиардов рублей на помощь семьям с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:01
2021-12-02T13:01
2021-12-02T13:39
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Регионы дополнительно получат более шести миллиардов рублей на помощь семьям с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Глава кабмина напомнил, что ранее субъектам для этих целей уже выделили почти 305 миллиардов рублей.В октябре Владимир Путин говорил, что в стране надо сформировать целостную систему помощи семьям с детьми, а в конце сентября отмечал, что при необходимости власти могут ввести новые меры.В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за три года реализации программы Десятилетия детства расходы регионов на меры соцподдержки детей выросли на 40 процентов.
https://ria.ru/20211016/ipoteka-1754854425.html
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михаил мишустин
13:01 02.12.2021 (обновлено: 13:39 02.12.2021)
Правительство выделит дополнительные средства для помощи малоимущим семьям
Правительство направит в регионы для малоимущих семей более шести миллиардов рублей