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Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления - РИА Новости, 02.12.2021
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что не страдает от глобального потепления. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T03:26
2021-12-02T03:26
2021-12-02T05:19
общество
москва
дед мороз
глобальное потепление
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что не страдает от глобального потепления.
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общество, москва, дед мороз, глобальное потепление, россия
03:26 02.12.2021 (обновлено: 05:19 02.12.2021)
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
Дед Мороз рассказал, что глобальное потепление не влияет на его самочувствие