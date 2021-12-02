Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления

"Нет, мне что холодно, что жарко - главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы, пурга – это моя стихия!", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, страдает ли он от глобального потепления, как оно влияет на его самочувствие.