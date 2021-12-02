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Малый и средний бизнес СЗФО привлек 21,6 млрд рублей под поручительства РГО

Малый и средний бизнес СЗФО привлек 21,6 млрд рублей под поручительства РГО - РИА Новости, 02.12.2021

Малый и средний бизнес СЗФО привлек 21,6 млрд рублей под поручительства РГО

Малый и средний бизнес Северо-Западного федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 21,6 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:32

2021-12-02T12:32

2021-12-02T12:32

экономика

корпорация мсп

россия

александр исаевич

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Западного федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 21,6 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Всего за 9 месяцев были предоставлены 830 поручительств на сумму 8,6 миллиарда рублей. При этом средняя сумма поручительства составила 10,3 миллиона рублей, а средняя сумма полученного предпринимателями под него финансирования – 26 миллионов рублей.В сообщении отмечается, что наиболее активно за поддержкой обращались предприниматели Санкт-Петербурга (313 поручительств на общую сумму 4,74 миллиарда рублей), Республики Карелия (96 поручительств на сумму 838 миллиона рублей), Ленинградской области (82 поручительства на 773 миллиона рублей), Архангельской области (76 поручительств на 365 миллиона рублей), Республики Коми (70 поручительств на 446 миллиона рублей) и Калининградской области (51 поручительство на 443 миллиона рублей).По данным КМСП, по всей России РГО за 9 месяцев 2021 года предоставили более 7,5 тысяч поручительств на сумму 58,7 миллиарда рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму 157,4 миллиарда рублей. Таким образом, каждое десятое поручительство РГО было выдано предпринимателям СЗФО. Более того, по количеству предоставленных бизнесу поручительств Санкт-Петербург вошел в общероссийский топ-3.Чаще всего гарантийную поддержку в СЗФО получали предприниматели из сферы торговли (39%), производства (19%), сельского хозяйства (9%), услуг (14%), строительства (11%) и перевозки и логистики (8%). Поручительства предоставлялись в том числе начинающим предпринимателям, ведущим свою деятельность не более года.Гарантийный капитал РГО во всех субъектах СЗФО на 1 октября 2021 года составил более 7,9 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе корпорации.

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экономика, корпорация мсп, россия, александр исаевич