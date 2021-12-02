Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/poruchitelstva-1761791686.html
Малый и средний бизнес СЗФО привлек 21,6 млрд рублей под поручительства РГО
Малый и средний бизнес СЗФО привлек 21,6 млрд рублей под поручительства РГО - РИА Новости, 02.12.2021
Малый и средний бизнес СЗФО привлек 21,6 млрд рублей под поручительства РГО
Малый и средний бизнес Северо-Западного федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 21,6 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:32
2021-12-02T12:32
экономика
корпорация мсп
россия
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Западного федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 21,6 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Всего за 9 месяцев были предоставлены 830 поручительств на сумму 8,6 миллиарда рублей. При этом средняя сумма поручительства составила 10,3 миллиона рублей, а средняя сумма полученного предпринимателями под него финансирования – 26 миллионов рублей.В сообщении отмечается, что наиболее активно за поддержкой обращались предприниматели Санкт-Петербурга (313 поручительств на общую сумму 4,74 миллиарда рублей), Республики Карелия (96 поручительств на сумму 838 миллиона рублей), Ленинградской области (82 поручительства на 773 миллиона рублей), Архангельской области (76 поручительств на 365 миллиона рублей), Республики Коми (70 поручительств на 446 миллиона рублей) и Калининградской области (51 поручительство на 443 миллиона рублей).По данным КМСП, по всей России РГО за 9 месяцев 2021 года предоставили более 7,5 тысяч поручительств на сумму 58,7 миллиарда рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму 157,4 миллиарда рублей. Таким образом, каждое десятое поручительство РГО было выдано предпринимателям СЗФО. Более того, по количеству предоставленных бизнесу поручительств Санкт-Петербург вошел в общероссийский топ-3.Чаще всего гарантийную поддержку в СЗФО получали предприниматели из сферы торговли (39%), производства (19%), сельского хозяйства (9%), услуг (14%), строительства (11%) и перевозки и логистики (8%). Поручительства предоставлялись в том числе начинающим предпринимателям, ведущим свою деятельность не более года.Гарантийный капитал РГО во всех субъектах СЗФО на 1 октября 2021 года составил более 7,9 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе корпорации.
https://ria.ru/20211124/forum-1760441382.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f3f340abe631a691cbd77091b08e7703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, корпорация мсп, россия, александр исаевич
12:32 02.12.2021
 

Малый и средний бизнес СЗФО привлек 21,6 млрд рублей под поручительства РГО

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Западного федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 21,6 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Всего за 9 месяцев были предоставлены 830 поручительств на сумму 8,6 миллиарда рублей. При этом средняя сумма поручительства составила 10,3 миллиона рублей, а средняя сумма полученного предпринимателями под него финансирования – 26 миллионов рублей.

"Одним из инструментов, благодаря которым предприниматели могут получить финансирование под развитие собственного бизнеса при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения, является поручительство регионального гарантийного фонда. Помимо этого в сентябре мы запустили еще одну меру поддержки – "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Для того, чтобы воспользоваться поддержкой для получения кредита на выгодных условиях в рамках нового механизма достаточно обратиться в один из банков-партнеров", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

В сообщении отмечается, что наиболее активно за поддержкой обращались предприниматели Санкт-Петербурга (313 поручительств на общую сумму 4,74 миллиарда рублей), Республики Карелия (96 поручительств на сумму 838 миллиона рублей), Ленинградской области (82 поручительства на 773 миллиона рублей), Архангельской области (76 поручительств на 365 миллиона рублей), Республики Коми (70 поручительств на 446 миллиона рублей) и Калининградской области (51 поручительство на 443 миллиона рублей).
По данным КМСП, по всей России РГО за 9 месяцев 2021 года предоставили более 7,5 тысяч поручительств на сумму 58,7 миллиарда рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму 157,4 миллиарда рублей. Таким образом, каждое десятое поручительство РГО было выдано предпринимателям СЗФО. Более того, по количеству предоставленных бизнесу поручительств Санкт-Петербург вошел в общероссийский топ-3.
Чаще всего гарантийную поддержку в СЗФО получали предприниматели из сферы торговли (39%), производства (19%), сельского хозяйства (9%), услуг (14%), строительства (11%) и перевозки и логистики (8%). Поручительства предоставлялись в том числе начинающим предпринимателям, ведущим свою деятельность не более года.
Гарантийный капитал РГО во всех субъектах СЗФО на 1 октября 2021 года составил более 7,9 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе корпорации.
Логотип корпорации МСП
24 ноября, 08:00
Корпорация МСП проведет 30 ноября форум для предпринимательниц
 
ЭкономикаКорпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Лента новостейМолния
Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии