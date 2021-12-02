https://ria.ru/20211202/popova-1761826425.html
Попова рассказала о переболевших COVID-19 без обращения к врачу
Попова рассказала о переболевших COVID-19 без обращения к врачу - РИА Новости, 02.12.2021
Попова рассказала о переболевших COVID-19 без обращения к врачу
В группе имеющих антитела к COVID людей без наличия подтверждения о перенесенном заболевании, есть те, кто переболел неофициально, "прятался" от медицинской... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:46
2021-12-02T14:46
2021-12-02T14:46
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В группе имеющих антитела к COVID людей без наличия подтверждения о перенесенном заболевании, есть те, кто переболел неофициально, "прятался" от медицинской помощи, сообщила главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас очень большой удельный вес в той прослойке (людей, с наличием антител к коронавирусу - ред.), сама она не очень велика, но там больше всего тех, кто спрятался от медицинской помощи", - отметила Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она подчеркнула, что в эту "прослойку" входят те, кто переболел, не обратился к врачу, а также те, кого консультировали заочно."Как правило у них есть положительный ПЦР", - добавила она.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
Попова рассказала о переболевших COVID-19 без обращения к врачу
Попова: у нас много людей, кто переболел COVID-19 без обращения к врачу, но с антителами