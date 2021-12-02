https://ria.ru/20211202/popova-1761826425.html

Попова рассказала о переболевших COVID-19 без обращения к врачу

Попова рассказала о переболевших COVID-19 без обращения к врачу - РИА Новости, 02.12.2021

Попова рассказала о переболевших COVID-19 без обращения к врачу

В группе имеющих антитела к COVID людей без наличия подтверждения о перенесенном заболевании, есть те, кто переболел неофициально, "прятался" от медицинской... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:46

2021-12-02T14:46

2021-12-02T14:46

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В группе имеющих антитела к COVID людей без наличия подтверждения о перенесенном заболевании, есть те, кто переболел неофициально, "прятался" от медицинской помощи, сообщила главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас очень большой удельный вес в той прослойке (людей, с наличием антител к коронавирусу - ред.), сама она не очень велика, но там больше всего тех, кто спрятался от медицинской помощи", - отметила Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она подчеркнула, что в эту "прослойку" входят те, кто переболел, не обратился к врачу, а также те, кого консультировали заочно."Как правило у них есть положительный ПЦР", - добавила она.

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761679736.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии