https://ria.ru/20211202/popova-1761824358.html
Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии
Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии - РИА Новости, 02.12.2021
Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии
Сообщения о самоуничтожении коронавируса в Японии - это пока лишь гипотеза, но надо отметить, что там высокая дисциплина, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:35
2021-12-02T14:35
2021-12-02T14:39
распространение коронавируса
в мире
япония
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c48e529923d5f48ce9f93adf9668cab.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сообщения о самоуничтожении коронавируса в Японии - это пока лишь гипотеза, но надо отметить, что там высокая дисциплина, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам Поповой, более-менее стабильная ситуация сегодня в Японии связана, в том числе, с охватом иммунизации."И главное, мы все это знаем, с очень высокой дисциплиной в обществе в Японии. Очень высокой дисциплиной", - добавила она.
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d78bc35e935e96dbae9a55cca78d2f59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
14:35 02.12.2021 (обновлено: 14:39 02.12.2021)
Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии
Глава Роспотребнадзора Попова назвала гипотезой самоуничтожение COVID-19 в Японии