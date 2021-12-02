https://ria.ru/20211202/popova-1761824358.html

Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии

Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии - РИА Новости, 02.12.2021

Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии

Сообщения о самоуничтожении коронавируса в Японии - это пока лишь гипотеза, но надо отметить, что там высокая дисциплина, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:35

2021-12-02T14:35

2021-12-02T14:39

распространение коронавируса

в мире

япония

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сообщения о самоуничтожении коронавируса в Японии - это пока лишь гипотеза, но надо отметить, что там высокая дисциплина, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам Поповой, более-менее стабильная ситуация сегодня в Японии связана, в том числе, с охватом иммунизации."И главное, мы все это знаем, с очень высокой дисциплиной в обществе в Японии. Очень высокой дисциплиной", - добавила она.

япония

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в мире, япония, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19