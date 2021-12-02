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Дуда согласился на присутствие военных Британии и Эстонии на границе
Дуда согласился на присутствие военных Британии и Эстонии на границе - РИА Новости, 02.12.2021
Дуда согласился на присутствие военных Британии и Эстонии на границе
Президент Польши Анджей Дуда согласился на участие военнослужащих Великобритании и Эстонии в военной операции на границе с Белоруссией, сообщил глава Бюро... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:16
2021-12-02T20:16
2021-12-02T20:16
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нато
анджей дуда
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ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда согласился на участие военнослужащих Великобритании и Эстонии в военной операции на границе с Белоруссией, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох.Ранее Великобритания и Эстония согласились направить своих военных для помощи польским силовикам на границе с Белоруссией."Президент Анджей Дуда издал распоряжение о согласии на пребывание на территории Польши войск Великобритании и Эстонии для поддержки действий польской армии во время кризиса на восточной границе ЕС и НАТО", - написал Солох в Twitter.В BBN пояснили, что "в соответствии с указом президента Польши Анджея Дуды, подразделения Великобритании (до 155 солдат) и Эстонии (до 150 солдат) со 2 декабря до 30 апреля будут выполнять задачи, связанные с инженерной и разведывательной поддержкой операций Вооруженных сил Польши, проводимой в приграничной зоне", - говорится в сообщении Бюро.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761698681.html
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в мире, белоруссия, минск, эстония, нато, анджей дуда
Дуда согласился на присутствие военных Британии и Эстонии на границе
Президент Польши Дуда согласился на присутствие военных Британии и Эстонии на границе