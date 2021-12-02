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Папа Римский может вскоре посетить Украину, заявил глава греко-католиков
Папа Римский может вскоре посетить Украину, заявил глава греко-католиков - РИА Новости, 02.12.2021
Папа Римский может вскоре посетить Украину, заявил глава греко-католиков
Папа римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом, сообщил глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:47
2021-12-02T13:47
2021-12-02T13:47
религия
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Папа римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом, сообщил глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук."Несколько недель назад имел возможность лично общаться с папой Франциском об Украине. Он очень озабочен судьбой простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны… Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается… У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", - цитирует Шевчук сайт телеканала "Прямой".Он отметил, что визит понтифика является мощным сигналом поддержки украинского народа и Украины. Шевчук также сообщил, что рассказал папе о том, что у представителей разных украинских церквей есть ощущение, что война закончится после того, как папа посетит Украину.
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755276345.html
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РИА Новости
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украина, франциск (хорхе марио бергольо), религия
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости.
Папа римский Франциск
может в ближайшее время посетить Украину
с визитом, сообщил глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.
"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с папой Франциском об Украине. Он очень озабочен судьбой простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны… Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается… У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", - цитирует Шевчук сайт телеканала "Прямой".
Он отметил, что визит понтифика является мощным сигналом поддержки украинского народа и Украины. Шевчук также сообщил, что рассказал папе о том, что у представителей разных украинских церквей есть ощущение, что война закончится после того, как папа посетит Украину.